13 сентября 2022, 13:13

МИД России подтвердил договоренность о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном достигнута при посредничестве России, заявило внешнеполитическое ведомство России, призвав стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении и Азербайджана сообщили сегодня, 13 сентября, о потерях в ходе боев на границе. Вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана, которое также сообщило о потерях личного состава. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН. Режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана действует с 09:00 по местному времени (08:00 мск), сообщили сегодня азербайджанские СМИ. 

Внешнеполитическое ведомство России подтвердило, что между Арменией и Азербайджано достигнута договоренность о прекращении огня. "Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9.00 по Москве 13 сентября  будет выполняться в полном объеме", - говорится в заявлении МИД России.

Ведомство выразило "озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября" и призвало стороны  "воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации"  и "неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года".

"По-прежнему исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, – в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В заявлении указано, что российское министерство иностранных дел находится "в тесном контакте с Баку и Ереваном". "Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ", - указано в заявлении.

МИД Армении отчитался что глава ведомства Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с заместителем Генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым. "Министр Мирзоян проинформировал собеседника о сложившейся в полночь 13 сентября ситуации на армяно-азербайджанской границе (...). Были обсуждены пути реализации существующих механизмов ОДКБ", - привело сообщение ведомства News.Am.

Примечание:

"Автобусные рейсы из Степанакерта в Ереван отменены", "Азербайджан отверг обвинения Армении в обстреле скорой помощи", "Армянские и азербайджанские аналитики оценили влияние России на ситуацию в Нагорном Карабахе "

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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