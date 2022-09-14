Жители армянских сел сообщили о разрушениях после обстрелов

14 сентября 2022, 15:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Под интенсивные артобстрелы с азербайджанской стороны попали жилые дома, фермы и автомобили в армянских селах, в Сотке уничтожены несколько десятков домов, сообщили местные жители. В Джермуке горожане вынуждены прятаться от обстрелов в убежищах, рассказал заместитель мэра.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня заявило, что азербайджанские военные обстреляли гражданские объекты в Джермуке и Сотке. В Сотке сгорело нежилое здание, уточнило МЧС. Минобороны Азербайджана возразило, что подразделения азербайджанской армии "не нацеливаются на гражданскую инфраструктуру".

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, 42 азербайджанских военных и восемь азербайджанских пограничников. Также получили ранения три мирных жителя Армении. Из села Сотк почти все жители были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Минобороны Азербайджана сообщило сегодня, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов с армянской стороны.

В направлении Джермука ведутся артобстрелы, и выезд из города под угрозой, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" заместитель мэра города Вардан Саргсян. "Непосредственно по этим дорогам пока снаряды, возможно, не падали, по территориям в непосредственной близости ведутся обстрелы", - добавил он.

Женщины и дети добровольно при первой возможности выехали из города, уточнил вице-мэр. По его словам, те, кто не пожелал уезжать, скрываются в убежищах. Мэрия помогает жителям с транспортом и питанием и находится на постоянной связи с ними, в том числе, для предоставления информации, рассказал Саргсян.

Во время обстрела на джермукском направлении в городе было много туристов, все они сразу выехали, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница ближайшего к Джермуку села Гндеваз Вайоцдзорской области.

В селе Цав общины Капан Сюникской области ночь прошла спокойно, сегодня нет обстрелов и по участку дороги Чакатен – Цав, однако до этого интенсивный огонь со стороны Азербайджана велся по направлению Чакатен, Шикаох, Арашен, Неркин Анд и Цав, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации села Цав Сейран Закарян.

В городе Варденис интенсивность обстрелов снизилась, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Агарон Хачатрян. "Ситуация немного успокоилась со вчерашнего вечера. Сейчас обстреливается село Верин Шоржа", - отметил он.

Село Сотк Гегаркуникской области пострадало очень сильно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Акоп Аветян, добавив, что село интенсивно обстреливается. По его словам, в селе около 30 домов полностью разрушены, повреждено также здание администрации.

Есть дома, которые сгорели дотла, есть дома, где остались только стены, добавил Аветян. "Многие жители нашего села, которые вчера покинули село, даже не в курсе, что стало с их домами. Я сам видел эти разрушения, но никак не могу сказать хозяевам этих разрушенных домов", - сказал сельчанин.

Он уточнил, что сам остался в своем доме и сегодня находится в нем, но понимает тех, кто решил уехать. "Это не война с автоматами, чтобы [жители] оставались. В войне с дронами и артиллерией мирным жителям бессмысленно находиться в местах обстрелов, все равно, ничем не можешь помочь", - пояснил Акоп Аветян.

В направлении Сотка примерно с 13 часов (12 мск) ведется "прицельный артиллерийский огонь по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" военный корреспондент Давид Торосян, находящийся сегодня в зоне боевых действий.

С утра, по его словам, в направлении Джермука и Верин Шоржа Азербайджан предпринял попытку атаки, применив беспилотники, артиллерию и крупнокалиберное оружие. "В самом Джермуке удары нацелены как на дома, так и на гражданские инфраструктуры", - сообщил журналист.

В результате артобстрела с азербайджанской стороны в ряде общин начались пожары, в частности, в Сотке и в лесах около Джермука, где площадь пожара превысила девять гектаров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Офиса защитника прав человека в Армении. "Работа спасателей и пожарных осложняется тем, что ряд очагов пожара находятся под прицелом азербайджанских Вооруженных сил, а во многих случаях - под интенсивным обстрелом", - отметил он.

Сотрудник офиса добавил, что представители омбудсмена собрали множество доказательств того, что азербайджанские обстрелы ведутся прицельно по домам мирных жителей и по гражданской инфраструктуре.

По его словам, жители села сообщали также, что азербайджанские военные прицельно стреляют по гражданским машинам. "Из-за интенсивных обстрелов жители приграничных сел не смогли забрать с собой вещи первой необходимости, в том числе, свои личные вещи и документы, а сейчас у них нет возможности возвращаться", - отметил он.

В Гегаркуникской области, кроме сел Сотк, Верин Шоржа, Норабак и Кут, обстрелам подверглись также села Азат, Айрк, Третук и Кутакан, сообщил бывший омбудсмен Армении Арман Татоян. "Обстрелу подверглись дома жителей, животноводческие фермы, повреждены или уничтожены автомобили в сёлах Сотк, Норабак, Кутакан, Кут, Айрк. Азербайджанские вооруженные силы преднамеренно нанесли значительный ущерб, особенно жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома и оставить своих животных под обстрелами. Это поставит людей перед серьезными социальными проблемами, лишив их средств к существованию", - приводит сегодня его слова News.am.

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