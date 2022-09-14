Азербайджан отверг обвинения в обстреле гражданских объектов в Джермуке и Сотке

14 сентября 2022, 13:10

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Азербайджанские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Джермуке и Сотке, заявило Минобороны Армении. В Сотке сгорело нежилое здание, уточнило МЧС. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, 42 азербайджанских военных и восемь азербайджанских пограничников. Также получили ранения три мирных жителя Армении. Из села Сотк почти все жители были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов. Минобороны Азербайджана сообщило, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов с армянской стороны.

При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий. Сегодня Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в артиллерийских и минометных обстрелах.

Азербайджанские подразделения сегодня утром применили минометы в направлении Джермука, обстреляли гражданскую инфраструктуру, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян, сообщение которого приводит NEWS.am.

По словам Торосяна, "армянские подразделения дали адекватный ответ".

В Гегаркуникский областной центр кризисного управления сегодня утром поступило сообщение о том, что в результате обстрела с азербайджанской стороны в селе Сотк загорелся дом. По прибытии пожарных выяснилось, что горит хлев, примыкающий к одному из домов. Пожар был потушен, пишет издание со ссылкой на МЧС Армении.

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле жилых зданий, назвав их дезинформацией. "Подразделения азербайджанской армии не нацеливаются на гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении оборонного ведомства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

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