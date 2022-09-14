Демонстранты в Ереване потребовали отставки Пашиняна

14 сентября 2022, 22:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Еревана собрались у здания парламента после того как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Организаторы акции призывают собравшихся не штурмовать парламент, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, 42 азербайджанских военных и восемь азербайджанских пограничников. Азербайджан заявил сегодня о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. Ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана.

Жители Еревана перекрыли проспект Баграмяна и проводят протестную акцию против намерения Никола Пашиняна подписать "бумагу, из-за которой его многие будут критиковать, ругать, называть предателем".

Сегодня в ходе парламентского часа Никол Пашинян заявил, что Армения "должна пойти на урегулирование". Не отметив, с кем планирует подписывать "бумагу, из-за которой его многие будут критиковать, ругать, называть предателем", Пашинян заявил, что народ может решить отстранить его от власти, но "он будет благодарен, если в результате этого подписания Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 квадратных километров. "Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией. Я готов пойти на тяжелые решения ради мира", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" слова Пашиняна по прямой трансляции из парламента.

Организаторы акции заявили, что на проспекте Баграмяна собралось несколько десятков тысяч человек. Они просят собравшихся не идти на штурм парламента, чтобы это не было расценено как провокация, акция проходит мирно. Участники акции установили перед зданием парламента сцену и мощные динамики, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Собравшиеся потребовали, чтобы депутаты созвали заседание парламента и вынесли вотум недоверия Пашиняну, сообщил он.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использовать исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

Новое обострение ситуации на границе связано с тем, что Баку признает мирное урегулирование только на своих условиях, рассказали "Кавказскому узлу" армянские военные эксперты. В обострении виноваты армянские власти, которым не в полной мере подчиняются военные, а также внутриполитические проблемы Никола Пашиняна, предположили военные эксперты в Баку.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.