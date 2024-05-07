С 29 апреля по 5 мая в вооруженном конфликте на Северном Кавказе семь человек убиты и четверо ранены

07 мая 2024, 01:10

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За неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе убиты пять предполагаемых боевиков и двое полицейских, еще четверо полицейских ранены. Таковы итоги подсчетов «"Кавказского узла"», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

В ночь на 29 апреля было совершено нападение на силовиков в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района, во время которого были убиты пять предполагаемых боевиков. Они опознаны как участники нападения 22 апреля на полицейских в Карачаевске.

В результате нападения погибли подполковник внутренней службы Антон Валиков и старшина полиции Андрей Артамонов, ранения получили трое полицейских и сотрудник Росгвардии. Состояние всех четырех раненых оценивается как тяжелое, они помещены в реанимацию. Один из силовиков получил проникающее сквозное ранение грудной клетки, второй – ранение бедра и брюшной полости, третий получил сквозное ранение колена. Еще одного раненого переведут в Ставропольскую краевую больницу. Он получил повреждения плечевой кости и предплечья, а также множественные травматические повреждения костей лицевого скелета.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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