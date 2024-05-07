Подросток задержан после нападения на силовиков в Дагестане

07 мая 2024, 00:49

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В селе Сергокала задержан 16-летний юноша, который напал на полицейских в автомобиле патрульно-постовой службы. Один из силовиков получил ранения.

Нападение на полицейских в селе Сергокала произошло 6 мая ночью.

По данным следствия, юноша, находясь в служебном автомобиле полиции, достал нож и нанес несколько ударов двум полицейским, которые тоже были в машине. Один из полицейских ранен. Подростка задержали, пишет следственное управление Следственного комитета России по Дагестану в своем телеграм-канале.

Отмечается, что инцидент произошел, когда юношу везли в отдел полиции за административное правонарушение. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Телеграм-канал "Антипод. Дагестан" опубликовал десятисекундное видео из патрульного автомобиля, на котором запечатлен момент нападения. На нем видно, что инцидент произошел, когда автомобиль ехал. Юноша сидит на переднем сидении рядом с водителем-полицейским. Некоторое время он держит руку за пазухой, затем достает, вероятно, нож и бьет им водители куда-то в область лица или груди. Полицейский вскрикивает и хватает напавшего, бросив руль. Притормозить, судя по всему, он не успел. Они борются, заваливаясь на заднее сиденье автомобиля, где сидит еще один человек. Что происходит там - уже не видно.

По данным телеграм-канала "Черновик", один из патрульных получил два ранения - в грудь и плечо. По предварительным данным, юноша напал на силовиков из мести за двоюродных братьев, которых посадили за экстремизм. Ранее молодой человек закон не нарушал. Жизни раненого полицейского ничто не угрожает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля в Дагестане был задержан 16-летний житель Кумторкалинского района, который предлагал сверстникам устроить взрывы в селах, а после задержания заявил, что это была шутка.

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