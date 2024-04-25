Подросток задержан в Дагестане за предложение устроить теракт

25 апреля 2024, 10:38

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16-летний житель Кумторкалинского района предлагал сверстникам устроить взрывы в селах, а после задержания заявил, что это была шутка, сообщили в МВД Дагестана. Пользователи Telegram, комментируя поведение подростка, упрекнули его родителей в ненадлежащем воспитании, а также напомнили про теракт в "Крокус Сити Холле".

По версии следствия, 16-летний житель Кумторкалинского района предлагал другому 15-летнему местному жителю за деньги свершить "правосудие" в местах массового скопления людей.

Силовики задержали подростка. По его словам, он хотел подшутить над знакомыми. Школьник рассказал, что звонил еще нескольким ребятам, сообщила 24 апреля в своем телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана" пресс-секретарь управления МВД по республике Гаяна Гариева.

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого подросток заявил, что одному из знакомых предложил за 500 тысяч рублей взорвать село Коркмаскала. "Это была шутка. Всех своих ровесников призываю, чтобы больше так не шутили", – сказал он.

Этот пост в телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана", на который подписано более 109 тысяч пользователей, на 10.35 мск 25 апреля набрал 160 отметок с реакцией пользователей и 40 комментариев.

"Побольше времени уделяйте своим детям", – призвал пользователь с ником Ras.

"Когда детям делать нечего, они с ума сходят. Надо занимать их 24 часа в сутки", – заявила Саида.

"Неужели родители не беседуют со своими детьми, не объясняют им, что хорошо, что плохо? Откуда у подростка такие мысли? Кем он вырастет, уму непостижимо", – отметила Маржанат.

"Он даже не понимает, какую шутку он затеял. "Крокус", по его мнению, шутка, наверное, была", – написал Gadzhi.

"Кавказский узел" также писал, что 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По подозрению в причастности к теракту были арестованы не менее 11 человек. В результате теракта погибли не менее 145 человек.

31 марта три человека были задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что они планировали теракты. Следствие считает, что задержанные снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт.

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