Противники Пашиняна потребовали встречи с депутатами парламента Армении

14 сентября 2022, 10:20

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Участники акции протеста, которые провели ночь около здания парламента Армении, сегодня потребовали встречи с депутатами, чтобы добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября началась осенняя сессия Нацсобрания Армении, ее бойкотировали депутаты от обеих оппозиционных фракций - "Армения" ("Айастан") и "Честь имею". Ранее, 9 сентября, фракция «Армения», требующая отставки правительства Пашиняна, заявила, что не будет участвовать в осенней сессии парламента.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, 42 азербайджанских военных и восемь азербайджанских пограничников. Также получили ранения три мирных жителя Армении. Из села Сотк почти все жители были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов.При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий. Сегодня Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в артиллерийских и минометных обстрелах.

Родственники погибших в 44-дневной войне 2020 года и другие противники Никола Пашиняна проводят сегодня акцию протеста у здания Национального собрания, требуя от депутатов выразить недоверие премьер-министру, сообщает News.am.

Полицейские перекрыли вход на улицу Демирчяна. Лидер «Движения за независимость» Эдгар Казарян заявил, что участники акции намерены ждать депутатов, чтобы озвучить им свои предложения. Затем участники акции направились к приемной парламента, чтобы получить разрешение войти в здание.

За время боевых действий осенью 2020 года с армянской стороны погибли 3822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести, сообщил 21 марта Следком Армении. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

13 сентября родственники погибших также проводили акцию у здания парламента. Они обвиняют Пашиняна и его правительство в попустительстве, которое привело к эскалации конфликта с Азербайджаном, пишет издание.

Ночь около здания парламента провели десятки оппозиционно настроенных граждан, в том числе родители погибших военнослужащих, сообщило сегодня ТАСС.

"Мы остались здесь на всю ночь, ожидаем, чтобы граждане пришли к зданию парламента. Утром ждем депутатов, которые должны прийти на работу, хотим с ними встретиться, понять, намерены ли они запустить процесс импичмента в отношении Пашиняна", - привело агентство слова Эдгара Казаряна, одного из инициаторов акции.

Напомним, новое обострение ситуации на границе связано с тем, что Баку признает мирное урегулирование только на своих условиях, рассказали "Кавказскому узлу" армянские военные эксперты. В обострении виноваты армянские власти, которым не в полной мере подчиняются военные, а также внутриполитические проблемы Никола Пашиняна, предположили военные эксперты в Баку.

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