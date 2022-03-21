21 марта 2022, 22:21

Следком Армении уточнил число погибших в боях за Нагорный Карабах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При боевых действиях погибли 3 822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести, заявил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", 19 января  Следком Армении заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 3809 человек и 220 числятся пропавшими без вести. 

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

По данным на сегодня, число погибших во время осенней войны 2020 года с армянской стороны составляет 3 822 человека, говорится в сообщении Следственного комитета Армении, которое перевел корреспондент «Кавказского узла».

Кроме того, 187 военнослужащих и 21 мирный житель считаются без вести пропавшими, отмечается в сообщении.

Напомним, 11 августа 2021 года армянский правозащитник Артак Зейналян сообщил, что Азербайджан признает наличие только 45 армянских пленных, в то время как Армения представила в Европейский суд по правам человека информацию о 280 армянских пленных. Родные погибших и пропавших без вести солдат неоднократно проводили акции протеста в Ереване, на которых заявляли, что власти скрывают реальное число военных, оказавшихся в плену в Азербайджане. 

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Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Житель Нагорного Карабаха задержан азербайджанскими военными", "ЕСПЧ вступился за четырех армянских пленных", "Армянский офицер арестован по делу о потере боевой позиции на границе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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