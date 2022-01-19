Следком Армении насчитал 3809 погибших в осенней войне за Нагорный Карабах

19 января 2022, 21:05

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Во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года погибли 3809 человек и 220 числятся пропавшими без вести, такие данные обнародовал сегодня Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2021 года Следком Армении заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 3 788 человек, еще 246 человек, в том числе 22 мирных жителя, числятся пропавшими без вести.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Во время войны осенью 2020 года в Армении и Нагорном Карабахе погибло 3 809 человек, сообщил сегодня обновленные данные о числе жертв войны Следственный комитет Армении на своем сайте. Пропавшими без вести на 19 января 2022 года числятся 199 военнослужащих и 21 гражданское лицо, говорится в сообщении.

После завершения боевых действий Азербайджан передал Армении 141 пленного, в числе которых как военные, так и мирные жители, отметило ведомство.

Армянский правозащитник Артак Зейналян 11 августа 2021 года сообщил, что Азербайджан признает наличие лишь 45 армянских пленных, тогда как Армения представила в Европейский суд по правам человека информацию о 280 армянских пленных. Родные погибших и пропавших без вести солдат неоднократно проводили акции протеста в Ереване, на которых заявляли, что власти скрывают реальное число военных, оказавшихся в плену в Азербайджане.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".