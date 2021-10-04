Следком Армении уточнил число погибших в боях за Нагорный Карабах

04 октября 2021, 13:01

В ходе боевых действий погибли 3 788 человек, еще 246 человек, в том числе 22 мирных жителя, числятся пропавшими без вести, заявил сегодня Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Со стороны Армении в карабахской войне погиб 3781 человек, еще 253 числятся без вести пропавшими, сообщил 27 сентября Следственный комитет.

В результате войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, общее число погибших в Армении и Нагорном Карабахе достигло 3 788, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"По состоянию на 4 октября, пропавшими без вести числятся 224 военнослужащих и 22 гражданских лица. После завершения боевых действий, Азербайджан передал Армении 108 пленных", - отметил представитель ведомства.

Напомним, 11 августа армянский правозащитник Артак Зейналян сообщил, что Азербайджан признает наличие лишь 45 армянских пленных, тогда как Армения представила в Европейский суд по правам человека информацию о 280 армянских пленных. "Эта цифра сформирована на основании данных, в том числе и правительства. В ЕСПЧ по всем 280 армянским пленным сейчас идут процессы. Для получения информации о пленных, уточнения точной цифры по пленным, поскольку 280 – это не окончательные данные, а также для их возвращения на родину применяются разные механизмы, в том числе дипломатические, политические и правовые", - сказал Зейналян "Кавказскому узлу".

В декабре 2020 года, через месяц после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, в плен попали 64 солдата нескольких карабахских боевых постов, в основном жители Ширакской области Армении. 24 из них вернулись на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. В июле Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 39 армянских пленных к шести годам лишения свободы.

По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".