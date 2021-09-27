Родные убитых в карабахской войне поделились воспоминаниями в годовщину начала боев

27 сентября 2021, 12:14

Война в Нагорном Карабахе, начавшаяся год назад, стала неожиданностью для мирных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома, а обрывочную информацию о судьбе близких получать от их сослуживцев, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня исполняется год с начала карабахской войны 2020 года. В связи с этим вчера, 26 сентября, в Ереване прошло организованное оппозиционным блоком "Айастан" памятное факельное шествие, в котором, по данным организаторов, приняли участие около 3000 человек. Они растянули большой флаг Нагорного Карабаха и призвали власти защищать интересы Армении. Аналогичное по масштабу факельное шествие прошло 26 сентября и в Степанакерте.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Жители Нагорного Карабаха рассказали о погибших родственниках

Житель Степанакерта Нвер Варданян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что до войны жил в Гадруте, а когда была объявлена мобилизация, отправился на войну как резервист. На фронте мужчина был ранен и лежал в госпитале, когда город Гадрут был взят азербайджанскими военными.

По словам Нвера Варданяна, в Гадруте остались его престарелые родители. Они, как и их соседи, пожилая супружеская пара, отказались покидать свои дома, когда началась война, а позднее не смогли вовремя уехать из города. "Я был в госпитале, тяжело ранен, не смог поехать за родными. Мне потом рассказали, что мои родители и соседи не смогли вовремя покинуть город. В видеоматериалах, выложенных в соцсети азербайджанцами, я увидел, что соседа Беника Акопяна расстреляли автоматной очередью азербайджанские военные прямо на центральной площади Гадрута, положив ему в руки армянский флаг. Его жену Елену и моих родителей, Сержика и Эллу Варданян, расстреляли рядом с домами. Их тела были обнаружены после войны нашей поисковой спасательной службой, и экспертиза зафиксировала, что у них насильственная смерть", - рассказал Варданян.

Сейчас Варданян живет со своей семьей в Степанакерте, где снимает комнату в частном доме с минимальными бытовыми условиями.

Многодетная мать Раиса Мадатян родом из города Шуши (азербайджанское название – Шуша), и до войны 2020 года проживала там с семьей. Во время бомбежки города пострадал ее дом, и семья была эвакуирована в Армению. Женщина рассказала, что ее муж с первого дня войны ушел добровольцем на фронт и погиб на войне. Сама Раиса с детьми переехала в Степанакерт из Армении уже после войны.

"Погиб муж, потеряла дом и имущество, снимаем жилье в Степанакерте. Война отняла у нас все. Раньше я и представить не могла, что наша счастливая семейная жизнь так сразу оборвется. Я просто живу, только ради детей, и понимаю, что не могу быть слабой. Власти обещали нашу семью в первую очередь обеспечить жильем, но когда это будет, я не знаю", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Раисы, когда она видит Шуши, ей "больно, что для нас закрыта дорога в свой дом". "После всего, что пережито, я желаю только одного – чтоб население, наши дети, жили в безопасности. Но когда я смотрю вокруг, вижу, как азербайджанские войска близко от нас, когда раздаются выстрелы из Шуши, я просто понимаю, что стопроцентной безопасности не будет", - заявила многодетная мать.

Аида Айрапетян родилась в Баку, но ее семья переехала в Нагорный Карабах в 1988 году, когда начались погромы армянского населения в Азербайджане. В Степанакерте семья жила на съемных квартирах. В 1992 году, в ходе первой карабахской войны, женщина потеряла мужа, и осталась одна с двумя детьми.

До войны 2020 года она с детьми жила в поселке Акна Аскеранского района, который по трехстороннему договору от 9 ноября перешел под контроль Азербайджана. Семья была вынуждена оставить дом и хозяйство и перебраться в Степанакерт.

"В 1988 году мы вынуждены были бежать из Баку, оставив дом со всем имуществом. И вот в 2020 году опять вынуждены были все оставить. И опять скитаемся по съемным квартирам в Степанакерте", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Родственники убитых узнали о смерти близких от очевидцев

Семья Галстянов до войны жила в селе Вардабац Кашатагского района Нагорного Карабаха, а их сын Овсеп - в Шуши. Когда началась война, он отправил детей к родителям, а сам ушел на фронт, где служил снайпером, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать Овсепа Анаит.

По словам женщины, в последний раз ей удалось поговорить с сыном 29 сентября 2020 года. "Вечером 2 октября дочка получает от "Овсепа" фотографию. Азербайджанцы застрелили его, сфотографировали и отправили нам. Потом его друзья рассказали, что после этого азербайджанцы унесли тело Овсепа с собой. Три дня его боевые друзья пытались его забрать, но им так и не удалось", - рассказала Анаит.

По словам сослуживцев Овсепа, за ее сыном азербайджанцы "охотились уже с 28 сентября", после того, как он переоделся в азербайджанскую форму и убил командира одного из отрядов, воевавших на стороне Азербайджана, рассказала Анаит.

Тело Овсепа нашли лишь 25 февраля, идентифицировать его смогли с помощью ДНК-анализа. Сейчас семья Галстянов живет в селе Норашен Тавушской области Армении. Дом, который предоставили им соседи, по словам Анаит, ветхий, и условия в нем "не совсем благоприятные", а из своего дома в Вардабаце они ничего забрали.

Жительница Армении Егине Асатрян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 1 октября 2020 года ехала на работу и в автобусе услышала разговор пассажиров о погибших на войне. Один из них рассказал о гибели Сурена, односельчанина Егине. По словам женщины, ей стало тревожно, потому что Сурен служил вместе с ее единственным сыном Левоном в Нагорном Карабахе.

Вернувшись домой, Егине увидела перед своим домом знакомых. "Они не так часто заходили к нам. Я сказала: не томите, расскажите, что случилось, если Левон ранен, так и скажите, я все выдержу", - рассказала мать погибшего.

О гибели Левона ей рассказали его сослуживцы. По их словам, Левон был наводчиком "Града". После очередного боя они перемещались на машине в другое место, но по пути их машина оказалась под прицелом беспилотника. 11 человек, в том числе Левон, погибли, в живых остались только двое.

"Пережитое, весь этот стресс вызвал у меня заболевание, сейчас я должна оперироваться. Но после этого мы с мужем приняли важное решение. Мы решили, что нам нужен ребенок... Я обещала это именно Леве. Мы им жили, его душа будет спокойна, что рядом с его родителями есть кто-то", - сказала Егине.

Она добавила, что вместе с Левоном на войне погибли его три одноклассника, и все они похоронены в Гарни.

Родители погибших азербайджанских солдат скорбят о своих детях

Фермер Мовлуд Аббасов из села Илису Гахского района Азербайджана потерял на войне среднего сына Ниджата. "Ниджат, отслужив срочную службу, недолго пробыл дома, спустя месяц записался на сверхсрочную, как потом стало ясно, он знал, что будет война и не хотел оставаться в стороне от воюющих друзей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мовлуд Аббасов.

По его словам, от сына поступали очень короткие телефонные звонки, указывать местонахождение и реальную обстановку солдатам запрещалось. "Сын говорил иносказательно, обманывал мать, говоря, что ничего не происходит. Но в семье смотрели ТВ и знали, что на самом деле идут тяжелые бои. Мать плакала ежедневно, все-таки у нас три сына и все на войне. Дед Ниджата молился. После сообщения о гибели ребенка дед не прожил даже месяца. Так наша семья потеряла в войне двух близких людей", - рассказал Мовлуд Аббасов.

Теперь большая фотография Ниджата установлена перед 1-й средней школой в Илису, возле нее всегда цветы, школьники проводят патриотические собрания у могилы. "В Илису два шехида и две могилы", - сказал Мовлуд Аббасов.

По его словам, на фронте также воевали два других сына, но они вернулись живыми, хотя и были ранены. Один из вернувшихся устраивается по госпрограмме помощи участникам войны в полицию Гахского района.

На фронте погиб и Нурлан Аскеров из села Калиновки Масаллинского района, сообщил отец погибшего Байрам. По его словам, родители Нурлана гордятся сыном, но "постоянно ощущают отсутствие Нурлана". "Ничто не может заменить сына", - сказал Байрам корреспонденту "Кавказского узла".

Слова мужа подтвердила мать погибшего Зиба. "Он прожил мало. Он был хорошим сыном. У нас были мечты - женить его, чтобы получил образование, стал главой семьи, помогал родителям. Без него мне мучительно трудно, не знаю, как мне быть. Но ушедшего не вернешь. Единственное, чего хотим: чтобы нашего сына не забывали", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Война застала врасплох мирных жителей Азербайджана

Начало войны встревожило год назад и мирных жителей в Азербайджане. Так, пенсионерка Эльмира Расулова рассказала, что 27 сентября 2020 года собиралась в магазин. "Но когда утром объявили о том, что началась война, стало не до того. Я живу во дворе, окруженном девятиэтажками, там постоянно собираются соседи, и в то утро среди них, конечно, царила полная растерянность и паника. Особенно испугались те, у кого есть сыновья призывного возраста. А я, с одной стороны, радовалась, что у меня только дочь, да и та в другой стране живет. А с другой стороны, было страшно от мысли, что могу ее больше не увидеть – мало ли что может произойти... И очень душа болела за ребят, которых на фронт забрали. Молодые, тоже чьи-то дети", - привело сегодня воспоминания Эльмиры Расуловой JAMnews.

Преподаватель Ирада Тагиева за несколько дней до 27 сентября поехала с друзьями отдыхать в горы. "Эта была чудесная поездка, полная радости, покоя и света. И 27 сентября, возвращаясь обратно в Баку, мы всячески старались растянуть удовольствие от последних часов этих коротких, но таких замечательных каникул. Остановились по дороге, поели кутабы, а когда сели обратно в машину, чтобы ехать дальше, все вспомнили про свои телефоны, полезли проверять соцсети и прочее, и обнаружили, что нет интернета. И сразу поняли: что-то произошло, что-то плохое", - рассказала она.

По ее словам, около часа они ехали "в состоянии полной неизвестности". "И вот это состояние запомнилось мне больше всего. Даже забыли, что можно просто позвонить и спросить у кого-то, что происходит. Но в итоге «кто-то» сам догадался нам позвонить – уже не помню, кто именно и кому из друзей – и сообщить, что началась война. Все наше хорошее настроение, все впечатления от поездки и приятные эмоции сразу же сошли на нет. Мы приближались к Баку и думали только о том, что находимся в стране, в которой началась война, и неизвестно, сколько она продлится, что вообще будет дальше, что теперь делать. [...] А вот что было после того, как мы вернулись в город, я начисто забыла. В памяти четко отпечаталась только дорога, путь в неизвестность и нарастающий страх перед ней", - привело ее слова издание.

В ходе войны погибли около семи тысяч солдат и мирных жителей

В результате войны 2020 года более 36 тысяч жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои постоянные места проживания, став вынужденными переселенцами, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха.

По данным офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, в ходе войны были убиты 80 мирных жителей, в том числе один ребенок и 39 людей пенсионного возраста. Без вести пропавшими считаются 20 мирных жителей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник офиса омбудсмена.

По данным Минобороны Азербайджана на 30 июня, в ходе войны осенью 2020 года погибли 2906 азербайджанских военнослужащих. Еще восемь солдат числились пропавшими без вести. Согласно данным Генпрокуратуры страны, погибли не менее 93 мирных жителей, 404 были ранены. Общее число погибших, таким образом, составляет 2999 человек при восьми пропавших без вести.

Со стороны Армении в карабахской войне погиб 3781 человек, еще 253 числятся без вести пропавшими, сообщил сегодня Следственный комитет Армении. При этом омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян 7 июля сообщил, что во время осенней войны 2020 года погибли 750 граждан Нагорного Карабаха, в том числе 669 военнослужащих. Среди погибших мирных жителей 42 были убиты во время ракетных и артиллерийских обстрелов, бомбардировок, а еще 39 человек погибли в плену. Кроме того, по данным Степаняна, 163 мирных жителя Нагорного Карабаха получили ранения. 83 жителя Нагорного Карабаха, из которых 23 – мирные жители, считаются без вести пропавшими.

Карабахские спасатели до сих пор занимаются поиском останков погибших солдат и мирных жителей на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. К 24 сентября были найдены останки 1670 человек.

Стороны конфликта договаривались об обмене пленными, однако Азербайджан продолжает удерживать 45 человек, которых считает не пленными, а диверсантами. При этом Армения к 11 августа представила в Европейский суд по правам человека информацию о гораздо большем числе армянских пленных - 280. Отметим, что эта цифра превышает даже официальное число пропавших без вести.

С азербайджанской стороны число жертв, связанных с войной 2020 года, продолжает расти. Жители Азербайджана - как военные, так и мирные жители, привлеченные к восстановительным работам - систематически подрываются на минах в зоне карабахского конфликта. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в период с 10 ноября 2020 года по 22 сентября 2021 года в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией в результате подрывов на минах погибли семь военнослужащих и 24 мирных жителя, ранения получили 91 военный и 38 мирных жителей.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

По итогам войны Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории

К началу осенней войны 2020 года часть территории Нагорно-Карабахской автономной области, входившей в состав Азербайджана во времена СССР, Степанакертом не контролировалась, зато под контролем властей непризнанной республики оставались прилегающие районы бывшей Азербайджанской ССР - так называемый "Пояс безопасности". В ходе 44-дневных боевых действий азербайджанские войска заняли прежде всего эти ненаселенные территории, но в конце войны был взят и один из крупнейших городов Нагорного Карабаха - Шуши (азербайджанское название - Шуша), находящийся близ Степанакерта. По условиям прекращения огня, был сдан и город Карвачар (азербайджанское название - Кельбаджар) в Шаумяновском районе.

Согласно расчетам блогера "Кавказского узла" Гранта Микаеляна, в ходе боев азербайджанские войска заняли примерно 32,5% территории, по состоянию на 26 сентября находившейся под контролем властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Еще 39,85% территории было передано Азербайджану без боя, по условиям мирного соглашения. Армянское население покинуло эти территории. В целом за 44 дня Степанакерт утратил контроль над 72,3% территории, заключил Микаелян. С его выводами в целом согласен и старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".