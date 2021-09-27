Более трех тысяч степанакертцев прошли факельным шествием в память жертв войны

27 сентября 2021, 01:51

Факельное шествие "Арцах (Нагорный Карабах) живет" прошло в Степанакерте. Участие в мероприятии, посвященном памяти жертв осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году, приняли более трех тысяч человек.

Как сообщал "Кавказский узел", боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Со стороны Армении погибли 3773 человека, еще 243 числятся без вести пропавшими, сообщил 24 августа премьер-министр Никол Пашинян. Родные без вести пропавших неоднократно требовали от правительства Армении принять меры к поиску своих близких и проводили протестные акции – одна из них прошла 27 августа перед зданием правительства Армении. 26 сентября в Ереване прошло организованное оппозиционным блоком "Айастан" памятное факельное шествие в связи с годовщиной начала карабахской войны 2020 года.

По итогам боевых действий непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Вечером 26 сентября в память о погибших в ходе осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 года в Степанакерте прошло факельное шествие "Арцах (Нагорный Карабах) живет".

Организаторами акции выступили инициативная группа "Арцах (Нагорный Карабах) живет" и министерство образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха. В шествии приняли участие более трех тысяч молодых людей, представители неправительственных организаций, студенчества, старшеклассники и военные, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства Давид Гукасян.

Шествие началось в 18.00 по местному времени (17.00 мск) со двора церкви Святого Акопа в Степанакерте, колонна двинулась в направлении Мемориального комплекса. Перед шествием в церкви священнослужители Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви провели панихиду.

По случаю годовщины начала осенней войны 2020 года сегодня, 27 сентября, на всей территории Нагорного Карабаха в 11.00 по местному времени (10.00 мск) планируется провести минуту молчания в память о жертвах. В этот же день в 10.30 по местному времени (09.30 мск) Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви проведет во всех церквях панихиду по душам погибших воинов и гражданских.