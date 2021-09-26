Жители Еревана почтили память жертв войны в Нагорном Карабахе факельным шествием

26 сентября 2021, 22:20

В Ереване прошло организованное представителями оппозиционного блока "Айастан" памятное факельное шествие в связи с годовщиной начала карабахской войны в 2020 году. Его участники растянули большой флаг Нагорного Карабаха и призвали власти защищать интересы Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Со стороны Армении погибли 3773 человека, еще 243 числятся без вести пропавшими, сообщил 24 августа премьер-министр Никол Пашинян. Родные без вести пропавших неоднократно требовали от правительства Армении принять меры к поиску своих близких и проводили протестные акции – одна из них прошла 27 августа перед зданием правительства Армении.

По итогам боевых действий непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте , подготовленной "Кавказским узлом".

Сегодняшнее шествие, посвященное памяти жертв войны в Карабахе осенью 2020 года, инициировала парламентская оппозиционная фракция блока "Айастан". "Покажем врагу, что армяне не сдались", - подчеркнул блок в своем анонсе о проведении мероприятия.

К шествию присоединилась Республиканская партия Армении (РПА), общины находящихся в стране национальных меньшинств, священнослужители. "Это общая национальная повестка дня", - говорится в сообщении РПА. Также в нем принял участие второй президент Армении Роберт Кочарян.

Напомним, 9 мая Роберт Кочарян возглавил новый предвыборный блок "Айастан" ("Армения"), в который вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна.

Шествие стартовало от площади "Гарегин Нжде" и направилось к военному кладбищу "Ераблур", где похоронены участники войны в Нагорном Карабахе.

Армянский народ обязан выйти из образа пораженца, именно в этом и заключается смысл сегодняшнего шествия, заявил корреспонденту "Кавказского узла" вице-спикер Национального собрания от блока "Айастан", член АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Армянский народ воспрянет и встанет на защиту своей родины. Пролитая кровь наших ребят не забудется, мы продолжим начатое их дело. Армянский народ сплотится и выведет страну из этого кризиса", - заявил Сагателян.

В шествии, по данным полиции, приняли участие около 1500 человек. Его организаторы заявили корреспонденту "Кавказского узла", что оценивают число участников более чем в 3000 человек.

Участники шествия несли с собой зажженные свечи и факелы, был растянут большой флаг Нагорного Карабаха. Во время мероприятия были оглашены имена погибших в 44-дневной войне в Карабахе. Сотрудники полиция сопровождали шествие.

Участник мероприятия Гурген Багрян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что, хоть и не состоит ни в одной из партий, но решил присоединиться к шествию. "Прошел год после войны в Арцахе (Нагорном Карабахе, - прим. "Кавказского узла"). Это был самый тяжелый год для меня. Мы потеряли целое поколение, что, несомненно, скажется на нас, на стране. Но нам надо отрезвиться и понять, куда мы идем. Не забывая прошлое, мы должны идти вперед, иначе нас растопчут с разных сторон. Если нынешние власти не способны сформировать национальную повестку, то мы, армянский народ, должны сделать все, чтобы привести к власти тех, кто будет защищать интересы Армении, интересы Арцаха", - отметил Багрян.

Жители Армении не должны забывать дела своих отцов и братьев, иначе получится, что они отдали свою жизнь просто так, заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница шествия Нанар Варданян.

"Без Арцаха нет Армении, и мы убедились в этом в очередной раз. После войны границы Армении стали уязвимыми, Азербайджан не останавливается на достигнутом", - отметила женщина.

На военном кладбище "Ераблур" была произнесена молитва, затем участники шествия возложили цветы к могилам погибших в войне. Шествие завершилось без инцидентов.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".