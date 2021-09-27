Следком Армении уточнил число погибших в карабахской войне

27 сентября 2021, 10:36

Со стороны Армении в карабахской войне, которая началась год назад, погиб 3781 человек, еще 253 числятся без вести пропавшими, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Со стороны Армении погибли 3773 человека, еще 243 числятся без вести пропавшими, сообщил 24 августа премьер-министр Никол Пашинян. Родные без вести пропавших неоднократно требовали от правительства Армении принять меры к их поиску и проводили протестные акции – одна из них прошла 27 августа.

Сегодня исполняется год с начала карабахской войны 2020 года. Вчера, 26 сентября, в Ереване прошло организованное оппозиционным блоком "Айастан" памятное факельное шествие, приуроченное к этой дате. Участники шествия растянули большой флаг Нагорного Карабаха и призвали власти защищать интересы Армении. По данным организаторов, в акции приняли участие около 3000 человек. Аналогичное по масштабу факельное шествие прошло 26 сентября и в Степанакерте.

Следственный комитет Армении опубликовал обновленные данные о потерях армянской стороны в карабахской войне 2020 года. По данным ведомства на 27 сентября 2021 года, во время боевых действий погиб 3781 человек, без вести пропали 231 военнослужащий и 22 мирных жителя, сообщают сегодня "Новости-Армения".

В ведомстве уточнили, что из азербайджанского плена к 27 сентября возвращены 108 военнослужащих и гражданских лиц, информирует News.am.

Главное военное управление СК Армении продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха, пишет издание.

Напомним, 11 августа армянский правозащитник Артак Зейналян сообщил, что Азербайджан признает наличие лишь 45 армянских пленных, тогда как Армения представила в Европейский суд по правам человека информацию о 280 армянских пленных. "Эта цифра сформирована на основании данных, в том числе и правительства. В ЕСПЧ по всем 280 армянским пленным сейчас идут процессы. Для получения информации о пленных, уточнения точной цифры по пленным, поскольку 280 – это не окончательные данные, а также для их возвращения на родину применяются разные механизмы, в том числе дипломатические, политические и правовые", - сказал Зейналян "Кавказскому узлу".

В декабре 2020 года, через месяц после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, в плен попали 64 солдата нескольких карабахских боевых постов, в основном жители Ширакской области Армении. 24 из них вернулись на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. В июле Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 39 армянских пленных к шести годам лишения свободы.

По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".