Тринадцать армянских военных осуждены в Баку по делу о терроризме

29 июля 2021, 14:11

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил сегодня к шести годам лишения свободы 13 граждан Армении, обвиняемых в создании вооруженной группировки, терроризме и незаконном пересечении границы Азербайджана близ поселка Гадрут.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря 2020 года власти Нагорного Карабаха утратили связь с солдатами нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). По данным карабахского омбудсмена, в районе села Хцаберд были пленены около 60 военнослужащих. 16 декабря 2020 года жители Ширакской области Армении перекрыли трассу Гюмри — Ереван, заявив, что десятки их земляков попали в плен в Гадрутском районе. Власти пообещали протестующим вернуть солдат из плена.

11-12 декабря 2020 года в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня — боестолкновение близ оставленных жителями сел Хцаберд и Хин Тахера. 14 декабря 2020 года сообщалось о шести получивших ранения армянских резервистах и десяти карабахских солдатах, которые, предположительно, попали в плен. В ситуацию вмешались российские миротворцы. В селе Хцаберд расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер — миротворцы и азербайджанские военные, которые ведут переговоры, сообщил глава администрации Гадрутского района. Азербайджанская сторона назвала эти бои вынужденной антитеррористической операцией.

Бакинский суд по тяжким преступлениям завершил сегодня рассмотрение дела в отношении 13 уроженцев Армении, обвиняемых в создании вооруженной группировки, терроризме и незаконном пересечении границы Азербайджана близ поселка Гадрут. Речь идет об Егише Астаняне, Карене Арамяне, Тигране Авакяне, Григоре Геворкяне, Овсепе Манукяне, Геворге Мартиросяне, Роберте Геворкяне, Вагаршаке Аветисяне, Володи Акопяне, Андранике Сукиасяне, Андранике Манукяне, Григоре Сагатеряне и Эдуарде Гирагусяне, передало сегодня агентство АПА.

Суд признал подсудимых виновными в незаконном приобретении оружия и боеприпасов и незаконном пересечении границы Азербайджана организованной группой. Каждый подсудимый был приговорен к шести годам лишения свободы. После отбытия наказания осужденные будут выдворены за пределы Азербайджана, сообщил сегодня Report.az.

При этом прокурор просил для обвиняемых по семь лет лишения свободы, сказано в публикации.

Напомним, что по версии азербайджанских следователей, группа жителей Армении приобрела оружие и боеприпасы и создала вооруженную группировку. После чего 26-27 ноября 2020 года они пересекли границу Азербайджана и заняли боевые позиции в лесу в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. Жители Армении до 13 декабря 2020 года совершали вооруженные нападения на предприятия и учреждения, расположенные в Азербайджане. Также эта группировка нападала на отдельных лиц, совершала взрывы, пожары и прочие действия, направленные на создание паники и нарушение безопасности, привел 3 июня Trend.az версию следствия.

Стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении — не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий. Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры, в котором, в частности, заявил, что Азербайджан занижает реальное число пленных.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".