Омбудсмен Армении обвинил Азербайджан в утаивании числа пленных

19 апреля 2021, 16:24

Власти Азербайджана искусственно затягивают процесс освобождения армянских пленных, преднамеренно не раскрывают реальное их число, отметил защитник прав человека Арман Татоян в обращении к международным структурам. Армянской делегации удалось добиться включения вопроса пленных в повестку ПАСЕ, сообщили сегодня депутаты парламента.

Как писал "Кавказский узел", после трехстороннего заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года в Армении начались акции протеста. Часть из них проводят родственники без вести пропавших солдат. 11 февраля протестующие перекрывали движение возле здания правительства в Ереване. Они потребовали от властей в срочном порядке добиться утверждения Красным Крестом и ЕСПЧ списков тех, кто находится в азербайджанском плену. 8 апреля, после того как из Баку не вернулась ожидаемая группа пленных, родные военнопленных в Ереване блокировали здание Минобороны, а в Шираке – местной администрации, добиваясь встречи с высокопоставленными чиновниками. 15 апреля в Ереване у офиса ООН и посольства России прошла "Акция молчания", участники которой потребовали немедленного возвращения из Азербайджана армянских военнопленных .

Азербайджанская сторона вернула Армении всех военнопленных, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы раньше Армении вернули всех военнопленных. Остающиеся сейчас – это диверсанты. Любые спекуляции Армении и других стран неуместны", – привело 26 февраля издание Report его слова.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян направил сегодня официальное письмо действующему главе ОБСЕ, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, уполномоченным по правам человека Совета Европы и ООН, а также в другие международные структуры по вопросу возвращения армянских пленных, об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "В письме указывается, что существует открытое вооруженное противостояние. С точки зрения международного гуманитарного права это значит, что вне зависимости от того, имеют они статус военнопленных или нет, попали в плен до или после заявления 9 ноября 2020 года, пленные должны быть немедленно освобождены", – привел его слова "Sputnik Армения".

Власти Азербайджана, грубо нарушая международные требования, искусственно затягивают процесс освобождения армянских пленных, преднамеренно не раскрывают реальное их число. Этой политикой они нарушают права пленных, причиняют страдания семьям пленных и пропавших без вести и вызывают напряженность в армянском обществе, отметил омбудсмен. "Доказательства, собранные офисом защитника прав человека Армении, подтверждают, что число пленных в Азербайджане больше, чем данные, подтвержденные властями этой страны", – процитировало Татояна издание News.Am.

Вопрос удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных включен в повестку ПАСЕ, сообщил сегодня глава оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян на своей странице в Facebook. "Несмотря на усилия Азербайджана, недавно была утверждена повестка ПАСЕ, согласно которой на пленарном заседании обсудят вопрос удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных", – привело его слова АМИ "Новости Армения".

В данный момент армянская делегация в полном составе находится в Страсбурге, вопрос возвращения армянских пленных будет рассмотрен 21 апреля, сообщила депутат от фракции "Мой шаг" Татевик Айрапетян. "Задача наших парламентариев, независимо от политических взглядов, озвучить этот вопрос на всех площадках парламентской дипломатии. Парламентская дипломатия важный инструмент с точки зрения усиления давления на Азербайджан", – процитировало ее издание Aysor.Am.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".