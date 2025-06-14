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01:57, 14 июня 2025

Мнацаканян рассказал о ракетных обстрелах Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший командующий карабахской армией Левон Мнацаканян рассказал на суде в Баку, что запуски ракет по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры Азербайджана осуществлялись под управлением вооруженных сил Армении, а карты минных полей отправлялись в инженерные войска Армении.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании 12 июня Левон Мнацаканян рассказал о минировании районов вокруг Нагорного Карабаха в разные годы конфликта.

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик АрутюнянБако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На заседании суда по делу бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха 14 июня дал показания Левон Мнацаканян, который сообщил, что в 2015-2018 годах был командующим армией Нагорного Карабаха, в 2018-2019 годах - начальником служб по чрезвычайным ситуациям, с июня 2019 по июнь 2020 года - начальником полиции, однако затем вышел на пенсию, после чего не работал "ни в одном общественном или официальном месте, став полицейским пенсионером". При этом он сообщил, что был освобожден от занимаемой должности по приказу президента Армении Армена Саркисяна при участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет Oxu.az.

Во время 44-дневной войны 2020 года Мнацаканян по просьбе тогдашнего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна находился на нескольких направлениях. В частности, последний дважды обращался к нему по вопросам безопасности и гражданской обороны. Он посетил Гадрут, Суговушан и ряд других направлений.

После этого была показана видеозапись собрания, которое в ноябре 2020 года прошло в средней школе Шушакенда, в нем принимал участие Мнацаканян. Тогда командующий армией Нагорного Карабаха Самвел Бабаян рассказало о готовящейся наступательной операции по окружению противника в Шуше. Силами трех батальонов планировалось перекрыть дорогу в направлениях Чанагчы, Дашалты и города Шуша. Однако после того, как командование ушло, оставшиеся командиры выразили недовольство планом, заявив, что не готовы к операции. Она так и не состоялась.

Прокурор спросил, кто давал приказ запустить ракеты "Искандер М", "Смерч", "Эльбрус" и "Точка-У" по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры в Азербайджане. Мнацаканян ответил, что это оружие находилось в артиллерийском управлении ракетных войск вооруженных сил Армении.

При этом Мнацаканян рассказал, что в период, когда он командовал армией, ни с одной страной не были заключены договора о поставках оружия. "Мы закупали оружие только у вооруженных сил Армении, как их составной части", - отметил он.

Также Мнацаканян рассказал, что в 2016 году, вскоре после апрельского обострения, Карабах посетил президент Армении Серж Саргсян. По его словам, он приезжал ежегодно, посещал воинские части. Что касается карт минных полей, то, по словам Мнацаканяна, они отправлялись в управление инженерных войск вооруженных сил Армении.

Обвиняемый Давид Манукян уклонился от ответа на большинство вопросов обвинения. Он лишь отметил, что не участвовал в выселении азербайджанских семей их домов.

Следующее заседание по делу бывших руководителей непризнанной республики назначено на 19 июня.

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Автор: "Кавказский узел"

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