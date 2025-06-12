Мнацаканян рассказал суду в Баку о минировании территорий

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В районах вокруг Нагорного Карабаха установлены противопехотные и противотанковые мины советского, российского и армянского производства, заложенные в разные годы конфликта, сообщил суду в Баку бывший командующий карабахской армией Левон Мнацаканян.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании 5 июня бывший командующий карабахской армией Левон Мнацаканян рассказал, на каких условиях в непризнанную республику доставлялось оружие из Армении. Он подтвердил, что Армия обороны Нагорного Карабаха считалась частью вооруженных сил Армении.

На сегодняшнем заседании по делу бывших лидеров непризнанной республики Нагорного Карабаха в Бакинском военном суде продолжился допрос Левона Мнацаканяна, который командовал карабахской армией в 2015-2018 годах. Вопросы обвинителя касались минирования территорий районов вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщил Мнацаканян, в начале карабахского конфликта армянские военные устанавливали на этих территориях противопехотные и противотанковые мины, произведенные в СССР. Затем они устанавливали в зоне конфликта мины российского производства, полученные через Армению, а на заключительном этапе - боеприпасы, изготовленные в Армении.

"В последнее время мины также производились в Республике Армения и передавались нам", - цитирует его слова Report.

По словам Мнацаканяна, мины закапывались на двух направлениях, в северном и южном. Формуляры с точными схемами мест установки мин передавались впоследствии в “вышестоящий штаб”. Как уточнил подсудимый, формуляр, в отличие от карты минных полей, содержит конкретное местоположение боеприпасов, тогда как на карте отмечены лишь районы установки мин без точности.

“Один экземпляр формуляра остался в воинской части. Все остальные формуляры находились в управлении инженерных войск”, - приводит его слова “Азертадж”.

Следующее заседание по делу бывших руководителей непризнанной республики назначено на 13 июня.

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