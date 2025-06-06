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04:53, 6 июня 2025

Мнацаканян рассказал суду в Баку о поставках вооружения в Карабах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший командующий карабахской армией Левон Мнацаканян рассказал военному суду в Баку, на каких условиях в непризнанную республику доставлялось оружие из Армении. 

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседаниях в мае суд изучал разные эпизоды вооруженного конфликта и задавал обвиняемым вопросы о личном участии в военных действиях. На заседаниях 31 мая и 2 июня потерпевшие рассказали об обстрелах населенных пунктов Азербайджана во время осенней войны 2020 года.

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик АрутюнянБако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На очередном заседании по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха в Бакинском военном суде 5 июня представители обвинения задали подсудимым вопросы о боевых действиях в начале апреля 2016 года. По официальным данным, с азербайджанской стороны тогда погиб 31 солдат и были ранены девять.

Бывший командующий карабахской армией (2015-2018 годы) Левон (Лева) Мнацаканян, отвечая на вопросы прокурора, сообщил, что в статусе министра обороны непризнанной республики в то время он докладывал о ходе боев главе оперативного управления вооруженных сил Армении Артаку Давтяну и начальнику генерального штаба Юрию Хачатурову. "После моего доклада начальник генерального штаба дал указание вывести даже резервы в районы сосредоточения", - цитирует слова Мнацаканяна Report. 

По его словам, командование вооруженных сил Армении поставило задачи, распорядившись усилить передовую линию, вывести резервы и “использовать все средства”. Мнацаканян назвал виды вооружения, которые использовались в апреле 2016 года в боевых действиях против азербайджанской армии. Он добавил, что по гражданскому населению в то время карабахские военные огонь не вели. 

В суде была продемонстрирована запись военного парада, прошедшего в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди) в мае 2012 года. Как пояснил Мнацаканян, он был ответственным за подготовку этого парада и командовал им. Подсудимый перечислил виды вооружений, представленных на этом мероприятии, отметив, что некоторые виды оружия были доставлены из Армении специально для парада. 

“Были ракетные комплексы, если не ошибаюсь, «Смерч» и «Точка-У». Из бронетехники - танки и боевые машины пехоты (...) На этом параде присутствовали такие виды оружия, которых не было в арсенале армии обороны, они были привезены специально. По-моему, «БМ-80», «Точка-У», «Смерч» были доставлены из Армении”, - цитирует его слова “Азертадж”. 

Мнацаканян добавил, что карабахская армия считалась частью вооруженных сил Армении и оттуда в Карабах бесплатно поставлялось вооружение, которое непризнанная республика запрашивала по спискам. 

Следующее заседание по делу бывших лидеров Нагорного Карабаха назначено на 12 июня.

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Автор: "Кавказский узел"

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