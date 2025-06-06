Мнацаканян рассказал суду в Баку о поставках вооружения в Карабах

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Бывший командующий карабахской армией Левон Мнацаканян рассказал военному суду в Баку, на каких условиях в непризнанную республику доставлялось оружие из Армении.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседаниях в мае суд изучал разные эпизоды вооруженного конфликта и задавал обвиняемым вопросы о личном участии в военных действиях. На заседаниях 31 мая и 2 июня потерпевшие рассказали об обстрелах населенных пунктов Азербайджана во время осенней войны 2020 года.

На очередном заседании по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха в Бакинском военном суде 5 июня представители обвинения задали подсудимым вопросы о боевых действиях в начале апреля 2016 года. По официальным данным, с азербайджанской стороны тогда погиб 31 солдат и были ранены девять.

Бывший командующий карабахской армией (2015-2018 годы) Левон (Лева) Мнацаканян, отвечая на вопросы прокурора, сообщил, что в статусе министра обороны непризнанной республики в то время он докладывал о ходе боев главе оперативного управления вооруженных сил Армении Артаку Давтяну и начальнику генерального штаба Юрию Хачатурову. "После моего доклада начальник генерального штаба дал указание вывести даже резервы в районы сосредоточения", - цитирует слова Мнацаканяна Report.

По его словам, командование вооруженных сил Армении поставило задачи, распорядившись усилить передовую линию, вывести резервы и “использовать все средства”. Мнацаканян назвал виды вооружения, которые использовались в апреле 2016 года в боевых действиях против азербайджанской армии. Он добавил, что по гражданскому населению в то время карабахские военные огонь не вели.

В суде была продемонстрирована запись военного парада, прошедшего в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди) в мае 2012 года. Как пояснил Мнацаканян, он был ответственным за подготовку этого парада и командовал им. Подсудимый перечислил виды вооружений, представленных на этом мероприятии, отметив, что некоторые виды оружия были доставлены из Армении специально для парада.

“Были ракетные комплексы, если не ошибаюсь, «Смерч» и «Точка-У». Из бронетехники - танки и боевые машины пехоты (...) На этом параде присутствовали такие виды оружия, которых не было в арсенале армии обороны, они были привезены специально. По-моему, «БМ-80», «Точка-У», «Смерч» были доставлены из Армении”, - цитирует его слова “Азертадж”.

Мнацаканян добавил, что карабахская армия считалась частью вооруженных сил Армении и оттуда в Карабах бесплатно поставлялось вооружение, которое непризнанная республика запрашивала по спискам.

Следующее заседание по делу бывших лидеров Нагорного Карабаха назначено на 12 июня.

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