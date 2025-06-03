Жертвы 44-дневной войны выступили в суде по делу карабахских лидеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Азербайджана, получившие ранения в ходе обстрелов осенью 2020 года, дали показания в Бакинском военном суде. Обвинение озвучило данные о жертвах среди жителей и ущербе гражданским объектам.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседаниях в мае суд изучал разные эпизоды вооруженного конфликта и задавал обвиняемым вопросы о личном участии в военных действиях. На заседании 31 мая потерпевшие рассказали об обстрелах населенных пунктов Азербайджана во время осенней войны 2020 года.

На заседании по делу руководителей Нагорного Карабаха в Бакинском военном суде 2 июня обвинение продолжило представлять данные о событиях 44-дневной войны осенью 2020 года. Представитель прокуратуры огласил документы о человеческих жертвах и материальном ущербе, причиненном обстрелами разных районов Азербайджана с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

Согласно данным, озвученным в суде, в Агджабединском районе, который подвергся обстрелам в начале боевых действий в сентябре, жертвами стали 20 жителей: один убит, еще 19, в том числе пять женщин и двое детей, получили ранения. В Агдамском районе, который в течение всех дней войны обстреливался из тяжелой артиллерии, были убиты семь жителей, еще 46 были ранены. В Бейляганском районе в этот период от обстрелов погибли два мирных жителя и пятеро пострадали.

В Бардинском районе в результате обстрелов из реактивных систем залпового огня 5-7 ноября 2020 года были убиты 29 жителей, ранения получили 112 человек. В Физулинском районе были убиты трое и ранены 17 мирных жителей, в Геранбойском районе и городе Нафталан - восемь убиты и 12 ранены, передает Report.

Суд также изучил документы об обстрелах города Мингячевир: обвинение полагает, что целями обстрелов этого города, расположенного полностью вне зоны вооруженного конфликта, были Азербайджанская тепловая электростанция и плотина Мингячевирского водохранилища. Одна из ракет системы залпового огня “Смерч”, упала во двор частного жилого дома, ранения получили четверо местных жителей. Всего при обстрелах Мингячевира были повреждены 45 частных жилых домов.

Затем в суде выступили потерпевшие - жители Азербайджана, получившие ранения в результате обстрелов со стороны Армении осенью 2020 года. Жительница Гянджи Пярвин Гасымова, чей дом был поражен ракетами утром 4 октября, потеряла зрение, получила травмы лица, рук и других частей тела. Также ранение получила ее мать, а дочь Гасымовой, которой на тот момент было три года, пережила тяжелую психологическую травму. Ирада Гасымова подтвердила в суде показания дочери, сообщив, что продолжает лечение из-за последствий ранений.

Потерпевшая Шамама Гулиева рассказала, что получила ранения в поселке Бановшалар Агдамского района днем 19 октября 2020 года, в своем доме - снаряд тогда упал в ее двор. Также были ранены ее дочь Мая Гулиева и военный журналист Анар Шушалы (Анар Гасанов). "Разве можно вести войну против гражданских лиц? Убийство стариков, младенцев – это не война. Вашей целью было уничтожение азербайджанцев", - цитирует слова Гулиевой “Азертадж”.

Потерпевший Гошгар Халилов сообщил, что при обстреле Гянджи 17 октября 2020 года ракетный снаряд упал и взорвался вблизи его дома. В результате погибли четверо его близких: сын Орхан, дочь Марьям, бывшая жена Хатира Гахраманова и родственница Ляман.Потерпевший Хосров Аждаров рассказал, что был ранен вечером 2 октября 2020 года возле Тертерского районного отделения полиции, когда ракета упала возле его машины.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.