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06:58, 31 мая 2025

Потерпевшие сообщили суду в Баку о ракетных обстрелах в ходе 44-дневной войны

Последствия обстрела Барды ракетами системы залпового огня «Смерч». 28 октября 2020 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании бакинского суда по делу о военных преступлениях в Карабахе дали показания люди, ставшие очевидцами и жертвами обстрелов населенных пунктов во время осенней войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседаниях в мае суд изучал разные эпизоды вооруженного конфликта и задавал обвиняемым вопросы о личном участии в военных действиях. Бывший президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что лгал журналистам о своем боевом опыте.

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Дом, поврежденный обстрелом в Степанакерте 8 октября 2020 года. Фото: Айк Багдасарян/Photolure via REUTERS Карабах: хроника войны-2020 и ее последствий

30 мая в Бакинском военном суде прошло очередное судебное заседание, на котором дали показания люди, признанные потерпевшими в результате 44-дневной войны 2020 года, сообщило АПА.

В частности, потерпевший Эльчин Ширинов рассказал, что 28 октября 2020 года находился в городе Барда во время взрыва ракеты «Смерч», выпущенной вооруженными силами Армении. В результате инцидента он получил осколочные ранения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Многократно запускались ракеты «Смерч»

«Было много атак на Барду. Многократно запускались ракеты «Смерч». В результате было много погибших и раненых», - привело его слова агентство.

28 октября 2020 года из установок "Смерч" кассетными боеприпасами был обстрелян прифронтовой город Барда. Генпрокуратура Азербайджана заявила о 70 пострадавших и 21 погибшем при обстреле. "Кавказский узел" опубликовал репортаж фотокорреспондента Азиза Каримова о последствиях обстрела Барды.

Я потерял глаз, получил ранения, в результате став инвалидом

Потерпевший Фаиг Керимов сообщил, что 28 октября 2020 года в 40-50 метрах от него разорвался снаряд. Керимов лег на землю, однако часть осколков попала ему в руку и лицо. «Я потерял глаз, получил ранения, в результате став инвалидом», - сказал в суде Фаиг Керимов.

Житель села Гараюсифли Бардинского района Шукюр Керимли сообщил, что 27 октября 2020 года, находясь у себя дома, услышал звук взрыва. Выйдя во двор, он увидел, что снаряд попал в соседский дом. После этого еще четыре снаряда упали уже на его дом и прилегающую территорию. Керимли получил ранения правого бедра и спины, а его сестра Эльнура Керимова - ранение в правое бедро. «Во время инцидента вокруг разлетелось около 60-70 осколочных снарядов», - рассказал сельчанин.

27 октября 2020 года власти сообщили, что в результате обстрела погибли четыре жителя села Гараюсифли, в том числе ребенок, еще 13 ранены.

Пол Гобл. Кадр видео канала Victims of Communism Memorial Foundation https://www.youtube.com/watch?v=B4kELSNdwPg
11:29 26.10.2020
Пол Гобл: обстрелы мирных городов усугубили карабахский конфликт
Артиллерийские и ракетные удары по азербайджанским городам объясняются стремлением спровоцировать ответные меры Баку, которые заставят Москву вмешаться и оказать поддержку Еревану, однако они лишь укрепили готовность Азербайджана отвоевать территории Нагорного Карабаха, рассказал "Кавказскому узлу" бывший советник Госсекретаря США Пол Гобл.

Потерпевший Турал Тевеккюлоглу сообщил, что во время 44-дневной войны получил ранение в результате разрыва снаряда на Дашкесан-Кельбаджарском направлении. Отвечая на вопросы стороны защиты, он заявил, что огонь в их направлении велся как со стороны Кельбаджара (армянское название – Карвачар. – Прим. "Кавказского узла"), так и со стороны Армении, пишет агентство.

Потерпевший Рамиз Агаев рассказал суду, что в результате ракетного обстрела Гянджи 17 октября 2020 года погиб его отец Нуреддин Агаев, а он сам, члены его семьи и другие люди получили ранения, сообщает Trend.

Сын Рамиза Агаева, потерпевший Вугар Агаев, также заявил, что события 17 октября стали для него "настоящим кошмаром", и при обстреле он получил ранение, говорится в публикации.

17 октября 2020 года при ракетном обстреле Гянджи погибли 13 мирных жителей, ранения получили 52. Ереван отверг обвинения в обстреле города. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова из разрушенных кварталов Гянджи.

Напомним, и армянские и азербайджанские военные в ходе 44-дневной войны обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха. Международным организациям следует проследить за ходом расследования военных преступлений, совершенных всеми сторонами карабахского конфликта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские правозащитники.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Автор: "Кавказский узел"

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