Араик Арутюнян открестился от своих рассказов о боевом прошлом

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Бывший президент непризнанной республики Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил суду в Баку, что не участвовал в боях первой карабахской войны и лгал о своем боевом опыте журналистам, транслируя слова брата.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседаниях в мае суд изучал разные эпизоды вооруженного конфликта и задавал обвиняемым вопросы о личном участии в военных действиях.

На заседании в Бакинском военном суде 23 мая представители прокуратуры продолжили задавать обвиняемым вопросы об их личном участии в боях. На вопросы обвинения, в частности, ответил бывший министр обороны и командующий карабахской армией (2015-2018 годы) Левон (Лева) Мнацаканян: он перечислил суду свои военные должности в разные годы и места боев. “Я принимал участие в боевых действиях в Агдаме, Джебраиле, Агдере, Физули и других районах”, - цитирует его слова Oxu.Az.

В зале суда были продемонстрированы видеозаписи об участии в боях первой карабахской войны граждан и уроженцев третьих государств. Согласно продемонстрированным сюжетам, большинство из них воевали в “Шушинском отдельном батальоне”, которым командовал уроженец Бейрута Жирайр Сефилян, получивший впоследствии звание подполковника Вооруженных сил Армении. Бывший заместитель командующего карабахской армией Давид Манукян подтвердил суду, что участвовал в боях в составе Шушинского батальона. По его словам, в подразделении “не было наемников”, но были бойцы из других государств.

Бывший президент непризнанной республики Араик Арутюнян, в свою очередь, заявил, что в боях в 1993 и 1994 года он не участвовал, а был “ответственным за склад оружия центрального оборонительного района 8-го полка, дислоцированного в Ханкенди” (Степанакерте). По словам Арутюняна, его брат был одним из командиров этого полка, а сам полк “участвовал практически во всех боевых операциях”.

1 мая Араик Арутюнян и Давид Ишханян заявили суду в Баку, что фальсифицировали свидетельства своего участия в боях первой карабахской войны перед выборами 2020 года.

В зале суда было продемонстрировано видеоинтервью Арутюняна, где он представляет себя участником планирования Шушинской операции в 1992 году. “В то время мы планировали операцию по вхождению в Шушу 9 мая. Все закончилось успешно, мы освободили Шушу”, - произносит, в частности, Арутюнян на видео. Комментируя эти кадры, бывший президент Нагорного Карабаха назвал свои слова ложью, пояснив, что говорил “от имени своего брата”, а иногда и от имени полка. “Когда я сказал, что мы вошли в Гюллюджу, я имел в виду 8-й полк”, - приводит его слова “Азертадж”.

Арутюнян также ответил на вопрос обвинения, почему армянская сторона не выполняла требования резолюций Совбеза ООН, принятых в связи с карабахским конфликтом в 1993 году. “Решение по этому поводу было, но я не знаю, почему оно не было реализовано. (...) Я принял пост президента в мае 2020 года. В июне я попросил премьер-министра Армении Никола Пашиняна созвать заседание. Я хотел провести переговоры с Азербайджаном и достичь окончательного соглашения. Этот разговор включал также четыре резолюции ООН”, - сказал он. Арутюнян также дал оценку разрушению кладбищ в зоне конфликта, назвав эти действия “варварством”.

Следующее заседание по делу бывших лидеров Нагорного Карабаха назначено на 26 мая.

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