Ишханян и Арутюнян назвали предвыборной ложью сюжеты о своем участии в боях

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Бывшие президент и спикер парламента непризнанной республики Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и Давид Ишханян заявили суду в Баку, что фальсифицировали свидетельства своего участия в боях первой карабахской войны перед выборами 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывший президент непризнанной республики Бако Саакян на заседании 28 апреля заявил суду, что не стрелял в людей во время операции по захвату Шушинского района.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Заседание по делу бывших руководителей непризнанной Республики Нагорный Карабах в Бакинском военном суде 1 мая было посвящено изучению документов и видеозаписей с участием обвиняемых.

На одной из просмотренных записей, сделанных в Шуше сразу после захвата города армянскими военными в 1992 году, был запечатлен Аркадий Гукасян, первый президент НКР. Обвиняемый назвал имена людей, которые находились вместе с ним и также присутствовали на видеокадрах. На другом видео обвиняемый Давид Ишханян, впоследствии спикер парламента непризнанной республики, перекрыл вместе со своим отрядом дорогу азербайджанским военным. В сюжете отмечалось, что с 15 мая 1992 года Ишханян стал командиром отряда, заменив погибшего Армена Авокяна.

Ишханян, отвечая на вопросы обвинения, заявил, что видео не соответствует действительности и он не участвовал в описанных событиях. По его словам, этот материал был изготовлен в начале 2020 года с целью пропаганды в преддверии выборов в НКР. "Целью этого была пропаганда. В то время я ходил с тростью. Даже при желании физически не мог бы там участвовать", - цитирует его слова "Азертадж".

Еще одно просмотренное видео содержало интервью бывшего президента НКР Араика Арутюняна: на записи он рассказывал о некоторых боях первой карабахской войны. Арутюнян также заявил, что лгал о своем участии в боях перед выборами 2020 года, а в действительности во время этих военных действий он учился в Сельскохозяйственном институте в Ереване. Сведения о ходе боевых действий, по словам Арутюняна, он пересказывал со слов друзей. "Что-то нужно было отснять, чтобы доказать, что я участвовал в боевых действиях. Но дело в том, что в то время я был студентом", - сказал он. Отвечая на вопрос своего адвоката, Арутюнян отметил, что в Карабах на постоянное место жительства он переехал только осенью 1993 года.

Последние выборы президента и парламента прошли в Нагорном Карабахе весной 2020 года: 31 марта состоялись первый тур выборов президента и выборы депутатов Национального собрания, а 15 апреля - второй тур президентских выборов. 1 сентября 2023 года Араик Арутюнян подал в отставку, а 9 сентября Национальное собрание избрало президентом Самвела Шахраманяна, который вскоре подписал указ об упразднении республики.

Также в суде был оглашен отрывок из книги брата полевого командира Монте Мелконяна. Автор, Маркар Мелконян, описывал, в частности, как один из армянских военных облил бензином нескольких раненых азербайджанских солдат и сжег их заживо.

Потерпевший, уроженец села Гарадаглы Сейюр Нагиев рассказал суду, что лично знал Давида Ишханяна как жителя соседнего села. По словам обвиняемого, населенный пункт подвергался нападениям вооруженных армянских отрядов с 1989 года, а в феврале 1992 года село оказалось в осаде и в дальнейшем было захвачено. Нагиев заявил, что в Гарадаглы были убиты его родственники, а его самого вместе с другими сельчанами взяли в заложники и отвезли в Ханкенди (Степанакерт), где подвергали пыткам. Односельчанин Нагиева Видади Гусейнов в своих показаниях заявил, что нападения на азербайджанских жителей начались еще в 1988 году.

Житель Гарадаглы Ильгар Гусейнов также сообщил, что был увезен в столицу и подвергался пыткам в течение 45 дней, пока его не передали азербайджанской стороне в результате обмена на армянского пленного. Он, как и другой потерпевший Амираслан Гулиев, заявил, что по дороге в Ханкенди более 30 сельчан-заложников были расстреляны. О пытках и избиениях рассказали также Бахшейш Гусейнов и Шамхал Ширинов из Гарадаглы.

Следующее заседание суда по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха назначено на 2 мая.

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