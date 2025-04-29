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02:56, 29 апреля 2025

Бако Саакян рассказал суду о своем участии в военных действиях

Бако Саакян в суде. Фото: "Азертадж"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший президент непризнанной республики Нагорного Карабаха Бако Саакян заявил суду в Баку, что не стрелял в людей во время операции по захвату Шушинского района. 

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшие президенты непризнанной республики Бако Саакян и Араик Арутюнян заявили суду, что карабахская армия полностью снабжалась властями Армении, а бывший спикер парламента Давид Ишханян - что целью боевых действий было присоединение Карабаха к Армении. На заседании 24 апреля потерпевшие рассказали об обстрелах Шуши армянскими военными. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На заседании по делу бывших лидеров Нагорного Карабаха в Бакинском военном суде 28 апреля изучались события, связанные с захватом армянскими вооруженными силами города Шуша и Шушинского района в 1992 году. 

Обвиняемый Бако Саакян, бывший президент непризнанной республики (2007-2020), подтвердил в суде, что лично принимал участие в этой боевой операции.

По словам Саакяна, он воевал в отряде Вилена Микаеляна на “восточном направлении”, вооруженный автоматом Калашникова, но не стрелял в людей. "Я знаю, что командиром этого направления был Аркадий Карапетян", - цитирует слова Саакяна "Азертадж". 

В начале заседания представитель обвинения продемонстрировал видеоматериалы о поджогах и обстрелах сел Малыбейли и Гушчулар Шушинского района, а впоследствии на заседании представлялись видео, касающиеся захвата района вооруженными силами Армении. В интервью генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна, в частности, прозвучало, что план этой операции утвердил первый министр обороны Армении Вазген Саркисян, он же был одним из его авторов, отмечает Report.

Еще один просмотренный в суде видеосюжет содержал рассказ третьего президента Армении Сержа Саргсяна о захвате Шуши. Саргсян отметил в этом видео, что в операции лично участвовал Роберт Кочарян, впоследствии первый президент непризнанной НКР и второй президент Армении. В другом видео армянский генерал-полковник Гурген Далибалтаян указывал, что в разработке операции и ее подготовке участвовали и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян. 

Обвиняемый Аркадий Гукасян, первый президент НКР, ответил на вопросы обвинителя. Он сообщил, что до 1990 года работал в газете "Советский Карабах", а в конце 1992 года занял пост советника по политическим вопросам в аппарате премьер-министра непризнанной республики. Гукасян заявил, что не был осведомлен о преступлениях против мирных жителей-азербайджанцев во время захвата Шуши. В суде была продемонстрирована фотография Гукасяна, сделанная в Шуше после захвата города армянскими военными. Аркадий Гукасян также пояснил, что впоследствии, будучи президентом, награждал армянских военачальников за участие в Шушинской операции, поскольку безопасность непризнанной республики "была возложена на Армению".

Следующее заседание по делу бывших лидеров Нагорного Карабаха назначено на 1 мая.

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Автор: "Кавказский узел"

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