Потерпевшие по делу бывших карабахских лидеров рассказали об обстрелах Шуши

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С сентября 1988 года сотрудники милиции в Шуше подвергались нападениям при поездках в соседние районы, а с конца 1989 года вооруженные силы Армении регулярно обстреливали город, рассказали потерпевшие в суде.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшие президенты непризнанной республики Бако Саакян и Араик Арутюнян заявили суду, что карабахская армия полностью снабжалась властями Армении, а бывший спикер парламента Давид Ишханян - что целью боевых действий было присоединение Карабаха к Армении. Никто из руководителей непризнанной республики не считал возможной интеграцию армянского населения региона в Азербайджан, пояснил бывший глава МИД НКР.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

На очередном заседании по делу бывших лидеров Нагорного Карабаха в Бакинском военном суде 24 апреля рассматривались документы и свидетельства, связанные с захватом армянскими вооруженными формированиями города Шуша, а также предшествовавшими этому событиями.

Согласно документам, начиная с 13-14 декабря 1989 года, город Шуша и близлежащие села неоднократно подвергались обстрелам, в том числе ракетами и артиллерией, со стороны армянских военных. Водопроводы и электрические линии высокого напряжения в населенных азербайджанцами селах были взорваны, иным гражданским объектам и жилым домам был нанесен ущерб, жители этих населенных пунктов погибли и пострадали. Также суд исследовал протоколы, связанные с обстрелом вертолета МВД Азербайджана, на борту которого 4 апреля 1991 года находились депутаты Верховного совета, и с обстрелом пассажирского вертолета 28 января 1992 года - тогда в результате поражения воздушного судна ракетой погибли 42 человека, в том числе три члена экипажа и 39 пассажиров.

Потерпевший Эльхан Алекберов сообщил суду, что работал в Шушинском отделе милиции в конце 1980-х годов. По его словам, 20 сентября 1988 года в Шуше был введен комендантский час в связи с территориальными претензиями Армении к Азербайджану. "У нас возникали серьезные проблемы с передвижением в Агдам и связью с другими районами. Нас забрасывали камнями на дорогах", - цитирует слова потерпевшего Report.

Он добавил, что Шуша неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам. Снаряды и ракеты поражали жилые дома и гражданские объекты, некоторые мирные жители гибли в своих домах в результате таких обстрелов. Впоследствии при одном из обстрелов было уничтожено здание милиции в Шуше, двое коллег Алекберова были убиты.

По словам Алекберова, он получил тяжелое огнестрельное ранение в голову во время нападения армянских вооруженных формирований на село Нябиляр Шушинского района 5 ноября 1991 года. "С конца 1989 года до мая 1992 года мы жили под постоянным обстрелом", - сообщил потерпевший, отметив, что жители Шуши из-за блокирования дорог и подрыва водопроводов страдали от дефицита воды и хлеба, а когда армянские вооруженные силы захватили город, коридор для выхода мирных жителей не был организован.

Свидетель Сахиб Сарыев, уроженец Шуши, заявил суду, что лично знал Бако Саакян и Аркадия Гукасяна. Он указал, что работал в ресторане “в павильоне Малыбейли в Ханкенди с сентября 1988 года”. "Эти люди хорошо знают это место. 17 сентября 1988 года они бросились к мосту Малыбейли с камнями, деревом и кусками железа в руках. Среди них были и те, кто участвовал в этом процессе. Мы пробыли там до 17 сентября, потом поехали в Шушу. Мы также закрыли ресторан раз и навсегда”, - сообщил он.

По словам Сарыева, позднее, в 1990 году, он работал на автозаправочной станции на дороге из Шуши в Лачын. По его словам, в ночь с 23 на 24 марта эта станция была взорвана армянскими вооруженными формированиями.

Петерпевший Ильхам Гасанов, также уроженец Шуши, сообщил, что его брат Ровшан Гасанов пропал без вести в Шуше в ночь с 7 на 8 мая 1992 года. "В то время бомбы падали на Шушу словно дождь", - цитирует его слова “Азертадж”.

Следующее заседание суда назначено на 25 апреля.

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