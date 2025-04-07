Давид Бабаян назвал невозможной интеграцию карабахских армян в Азербайджан

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Руководство непризнанной республики Нагорного Карабаха выступало против интеграции армянского населения региона в Азербайджан, полагая, что это невозможно, заявил бывший глава МИД НКР.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшие президенты непризнанной республики Бако Саакян и Араик Арутюнян заявили суду, что карабахская армия полностью снабжалась властями Армении, а бывший спикер парламента Давид Ишханян - что целью боевых действий было присоединение Карабаха к Армении. На заседании 4 апреля показания дал бывший заместитель командующего армией непризнанной республики Давид Манукян.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

На сегодняшнем заседании военного суда в Баку на вопросы обвинителей ответил бывший глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Он признал, что выступал против интеграции армянских жителей региона в Азербайджан, как и другие руководители непризнанной республики, - в частности, бывший президент Араик Арутюнян и бывший госминистр Рубен Варданян.

“Никто из них не видел перспектив такой интеграции. Интеграция была невозможна”, – цитирует слова Бабаяна издание Azerbaycan 24.

Бабаян также сообщил, что сайты государственных органов непризнанной республики были зарегистрированы армянским доменом .am, но администрированием, и в частности, безопасностью этих сайтов занимались карабахские армяне, передает "Азертадж".

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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