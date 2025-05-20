Саакян и Ишханян рассказали суду об участии в боевых действиях

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Бывшие президент и спикер парламента непризнанной республики Нагорного Карабаха назвали суду в Баку военные операции первой карабахской войны, в которых они принимали личное участие.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании 16 мая в суде были озвучены сведения правозащитников о случаях расстрела людей и уничтожения имущества мирных жителей в ходе вооруженного конфликта.

Процесс по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха в Бакинском военном суде продолжился 19 мая просмотром видеозаписей и допросом обвиняемого Бако Саакяна, бывшего президента непризнанной республики (2007-2020 годы).

Просмотренные записи были посвящены нападению армянских военных на азербайджанские позиции в Кяльбаджаре в 1993 году и дальнейшем продвижении армянских вооруженных сил. Среди прочего, в суде была продемонстрирована запись выступления первого президента Армении Левона Тер-Петросяна перед участниками союза “Еркрапа” в июле 1993 года.

На записи Тер-Петросян, в частности, констатирует, что в результате карабахского конфликта и активных боевых действий “Армения и Карабах были полностью очищены от других народов”. Также он объявляет, что армянские войска днем ранее “вошли в Агдам”, передает “Азертадж”.

Затем обвиняемый Бако Саакян ответил на вопросы обвинения, прокомментировав видеокадры, на которых он запечатлен вместе с другими военными. Саакян сообщил, что с июня 1993 года он служил начальником штаба тыла. Саакян признал, что участвовал в подготовке и обсуждении военных операций и боевых поручений с целью захвата территорий Азербайджана, часто встречался с разными армянскими командирами, обсуждал военные операции и вел дружеские беседы.

Обвинение продемонстрировало снимки, на которых Саакян изображен вместе с Робертом Кочаряном, Монте Мелконяном и Самвелом Бабаяном, и обвиняемый рассказал, когда и где были сделаны фото. Комментируя высказывания Левона Тер-Петросяна об этнических чистках, Саакян заявил, что не раз обсуждал с ним карабахский конфликт, но сам позицию первого президента Армении не разделяет.

После допроса Саакяна обвинение продемонстрировало видео об участии бывшего спикера парламента непризнанной республики Давида Ишханяна в боевых действиях. На кадрах об Ишханяне рассказывали его знакомые, утверждая, среди прочего, что он “одним из первых взял в руки оружие”. Ишханян подтвердил свое участие в ряде боевых операций после просмотра этих записей.

На одном из предыдущих заседаний Ишханян отказался признать свое участие в боевых действиях в 1991 году, а часть свидетельств об этом назвал сфальсифицированными в целях предвыборной пропаганды.

Следующее заседание по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха назначено на 22 мая.

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