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10:00, 17 мая 2025

Отчет правозащитников стал свидетельством в деле карабахских лидеров

Участники слушаний в Бакинском военном суде. Фото: АПА https://ru.apa.az/vnutrennyaya-politika/na-sude-zaslusany-pokazaniya-ob-okkupacii-armyanskoi-armiei-territorii-azerbaidzana-i-ubiistve-mirnyx-zitelei-610541

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании бакинского суда по делу о военных преступлениях в Карабахе озвучены сведения правозащитников о случаях расстрелов людей и уничтожения имущества мирных жителей в ходе вооруженного конфликта.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании 12 мая потерпевшие рассказали суду, что многие мирные жители были убиты после того, как карабахские сёла перешли под контроль армянских военных в начале 1990-х годов.

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян , Бако Саакян и Аркадий Гукасян , а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян , дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Давид Ишханян в суде. Кадр видеосюжета Baku TV / YouTube
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Давид Ишханян отказался признать участие в боевых действиях в 1991 году
Бывший спикер парламента непризнанной республики Нагорного Карабаха Давид Ишханян заявил суду в Баку, что не участвовал летом 1991 года в обстреле села Гарадаглы Ходжавендского района.

16 мая в Бакинском военном суде на заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях был исследован отчет международной правозащитной организации о действиях армянской армии в Карабахе в 1993 году, сообщает Report.

В отчете содержатся сведения о расстрелах людей, пытавшихся спастись бегством, об уничтожении имущества мирных жителей и о входе армянских военных в Агдам в июле 1993 года. "Гражданское население было взято в заложники, их имущество разграблено и сожжено", - привело агентство цитату из отчета, не указав, какая правозащитная организация его подготовила и когда он был опубликован.

В отчете, который был зачитан в суде, отмечены случаи совершения военных преступлений, ненадлежащего обращения с заложниками и военнопленными и их убийств, сообщает агентство АПА, также не указав авторов отчета.

Также на заседании гособвинитель представил фото- и видеоматериалы о фактах "разрушений, опустошения и уничтожения городов, районов, поселков и деревень Азербайджана", уничтожения "культурных, исторических и религиозных памятников, разрушений инфраструктуры, гражданского имущества и кладбищ", пишет агентство.

"На заседании также были представлены протоколы осмотров освобожденных от оккупации районов, городов и сел, а также приложенные к ним фото- и видеоматериалы", - говорится в публикации.

Напомним, жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта. К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Автор: "Кавказский узел"

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