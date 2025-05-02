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22:11, 2 мая 2025

Давид Ишханян отказался признать участие в боевых действиях в 1991 году

Давид Ишханян в суде. Кадр видеосюжета Baku TV / YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший спикер парламента непризнанной республики Нагорного Карабаха Давид Ишханян заявил суду в Баку, что не участвовал летом 1991 года в обстреле села Гарадаглы Ходжавендского района. 

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывший президент непризнанной республики Бако Саакян на заседании 28 апреля заявил суду, что не стрелял в людей во время операции по захвату Шушинского района. Бывшие президент и спикер парламента непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян и Давид Ишханян 1 мая заявили суду, что свидетельства их участия в боях первой карабахской войны были сфальсифицированы в политических целях перед выборами 2020 года. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На сегодняшнем заседании в Бакинском военном суде были оглашены показания Эмиля Балаяна, полученные азербайджанскими силовиками летом 1991 года. Армянский военнослужащий утверждал, что среди участников обстрела Гарадаглы Ходжавендского района 27-28 июня 1991 году, когда были убиты мирные жители-азербайджанцы, были Давид Ишханян и его брат Григорий. 

Обвиняемый Давид Ишханян отверг эти обвинения. Он заявил прокурору, что ни он, ни его брат не участвовали в боевых действиях в Гарадаглы, сообщает Report. 

На заседании также выступил потерпевший, житель этого села Рафиг Гулиев. Он сообщил, что селение с начала карабахского конфликта неоднократно подвергалось нападениям. "Нам говорили: "Карабах принадлежит армянам, уходите", - цитирует слова Гулиева "Азертадж".  

По словам потерпевшего, впоследствии, когда армянские вооруженные силы захватили село, он вместе с родителями был взят в заложники и доставлен в Ханкенди (Степанакерт). Гулиев подтвердил показания односельчан, выступивших на прошлом заседании, о том, что часть заложников по дороге в столицу вывели из машины и расстреляли. 

"Мою мать держали в заложниках 13 дней, а затем вернули. Меня освободили через 45 дней. Пока мы были в заложниках, они избивали нас каждый вечер. Они давали нам кусок хлеба и немного воды каждый день, чтобы мы не умерли и остались живы, но они продолжали нас пытать", - рассказал Гулиев, пояснив, что его отец в результате пыток умер. 

Следующее заседание по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха назначено на 5 мая.

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Автор: "Кавказский узел"

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