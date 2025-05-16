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09:55, 16 мая 2025

Потерпевшие сообщили суду в Баку о расстрелах односельчан в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многие мирные жители были убиты после того, как карабахские сёла перешли под контроль армянских военных в начале 1990-х годов, рассказали в Бакинском военном суде потерпевшие.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании 12 мая потерпевшие рассказали суду, что происходило в Кельбаджарском районе, когда эту местность весной 1993 года захватили армянские вооруженные отряды.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

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Бывшие президенты Нагорного Карабаха возложили ответственность за военные действия на Армению 
Карабахская армия полностью снабжалась властями Армении, ее высшие чины были подотчетны Еревану, а бюджет Нагорного Карабаха формировался за счет получаемых из Еревана средств, заявили Бако Саакян и Араик Арутюнян в Бакинском военном суде.

15 мая Бакинский военный суд продолжил слушать показания потерпевших, сообщает АПА. Так, Суджаят Мадатова рассказала, что ее муж был убит в результате ракетного обстрела Физули армянской армией 16 мая 1992 года. В ответ на вопрос гособвинителя женщина сообщила, что армянские отряды также стреляли из различных видов оружия по мирным жителям, что "привело к многочисленным жертвам".

Потерпевший Агшин Агазаде сообщил суду, что его отец и брат погибли в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении военного комиссариата Физулинского района 16 марта 1992 года. Он также сказал, что, когда их село в 1993 году перешло под контроль Армении, его дядя и еще девять мирных жителей были убиты. Пострадавший подчеркнул, что никто из убитых не был вооружен, все они были мирными жителями.

Моя тетя, 70-летняя женщина, также получила ранения

В свою очередь Рэй Гасымов рассказал об обстреле Агдама весной 1992 года. "В результате этого обстрела десятки жителей Агдама погибли и получили ранения. Моя тетя, 70-летняя женщина, также получила ранения в результате этого обстрела и позже скончалась", - приводятся в публикации его слова. Мужчина добавил, что, когда их заставили покинуть свои дома в Агдаме, им не разрешили взять с собой никаких вещей.

Эльшад Асланов в своих показаниях также заявил, что 16 марта 1992 года армянская армия окружила пять сел Агдеринского района, после чего убили его отца и других мирных жителей, пишет агентство.

Потерпевший Бахтияр Алескеров сообщил суду, что 12 марта 1992 года армянские военные атаковали село Баш Гюнейпея. Алескеров, которому тогда было 17 лет, во время нападения был ранен в ногу и плечо. В ходе атаки, согласно его показаниям, убили его деда Балая Гарибова, бабушку Сарай Исмаилову, мать Забилу Алескерову, сестру Наргиз Алескерову и тетю Рамилу Алескерову. Местонахождение их тел до сих пор неизвестно.

Помимо отца, в том бою погибли мой брат, два дяди, другие родственники

Потерпевший Керим Новрузов из села Баш Гюнейпея также рассказал в суде о событиях 12 марта 1992 года. "Они окружили все село и открыли огонь из танков и тяжелой артиллерии. Они были вооружены автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками. Мой отец героически погиб 12 марта 1992 года вместе со своими боевыми товарищами, спасая мирных жителей от резни. Помимо отца, в том бою погибли мой брат, два дяди, другие родственники и мой друг детства... До сих пор неизвестно, где находятся их тела", - приводит его слова Report.

Напомним, жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта. К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Автор: "Кавказский узел"

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