×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:57, 13 мая 2025

Потерпевшие рассказали суду о расправах над мирными жителями в Кельбаджаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские войска в 1993 году не позволяли мирным жителям покинуть село Башлыбель в Кельбаджарском районе, многие сельчане были убиты, выжившим приходилось прятаться в горах, заявили в суде потерпевшие. 

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании суда 6 мая суд рассматривал видео о визите бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на боевые позиции в 1993 году, где звучали слова о "захвате новых территорий". 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На заседании по делу бывших руководителей непризнанной республики Нагорного Карабаха 12 мая продолжился допрос потерпевших. Участники процесса рассказали суду, что происходило в Кельбаджарском районе во время первой карабахской войны, когда эту местность весной 1993 года захватили армянские вооруженные отряды. 

Бывший житель села Башлыбель Эльшад Алышов сообщил суду, что армянские военные обстреливали гражданские машины, когда сельчане пытались покинуть местность. "Они открыли огонь по нашей машине. В результате моя мать получила ранение в ногу, а сестра – сквозное ранение в рот. Я пронес мать на спине 300 метров”, - заявил, в частности, он. 

Потерпевший Эльшад Азизов рассказал, что при нападении армянских военных на Башлыбель были убиты 12 человек, а он сам получил ранение в руку. По его словам, до захвата села в Башлыбеле жило более 1500 человек. Армянские военные, захватив и окружив село, не давали мирному населению покинуть его. "Единственный путь спасения пролегал через горную дорогу в направлении Мурова", - цитирует его слова Азертадж. 

Габиль Алескеров сообщил, что во время активных боевых действий сельчане пытались укрываться в горных пещерах, но армянские вооруженные силы обстреливали их укрытия. По словам потерпевшего, его мать тогда сначала получила ранение в руку, а потом была убита. "Среди нас было много пожилых людей и женщин. Вооруженные силы Армении убивали мирных жителей без всяких вопросов", - заявил он. Потерпевшая Таджира Алескерова рассказала, что получила огнестрельное ранение в руку в Башлыбеле, а впоследствии ее семья 113 дней укрывалась в холодной горной пещере без еды и воды. 

На заседании были продемонстрированы видеосъемки пещер, в которых прятались жители Башлыбеля, потерпевшие опознали эти места. По словам потерпевших, по ночам они пробирались в село в поисках пищи и встречали там останки жестоко убитых односельчан. Свидетель Адалят Аббасов сообщил, что в апреле 1993 года армянские военные подошли к пещерам и убили 12 прятавшихся там людей. Всего в пещерах, по его словам, укрывались порядка 80 мирных жителей. 

Следующее заседание суда назначено на 15 мая.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Рубен Варданян на заседании суда в Баку. Фото: "Азертадж"
03:35, 7 мая 2025
Военный суд в Баку отклонил протест защиты Варданяна
05:57, 6 мая 2025
Ишханян рассказал о визите Сержа Саргсяна в Нагорный Карабах
Давид Ишханян в суде. Кадр видеосюжета Baku TV / YouTube
22:11, 2 мая 2025
Давид Ишханян отказался признать участие в боевых действиях в 1991 году
Араик Арутюнян и Давид Ишханян в суде. Кадры видеосюжетов Baku TV и CBC TV Azerbaijan / YouTube. Коллаж “Кавказского узла”
01:53, 2 мая 2025
Ишханян и Арутюнян назвали предвыборной ложью сюжеты о своем участии в боях
Рубен Варданян в суде. Кадр видеосюжета Baku TV / YouTube
02:54, 30 апреля 2025
Адвокат Рубена Варданяна заявил о препятствиях в доступе к протоколам процесса
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Фото
17:30, 26 апреля 2025
Ветер с Апшерона
"Зеленизация" Баку после уничтожения общественного электротранспорта
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Семь заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
14:38, 12 мая 2025
Ветер с Апшерона
"Русский дом" не инкарнировался
Фото
14:23, 8 мая 2025
Ветер с Апшерона
Алиев не будет приветствовать российскую армию - значение
Фото
22:07, 5 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Москва создала причину отказа Алиеву от участия в параде
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
20:39, 30 апреля 2025
Ветер с Апшерона
2
Особенности национального разбирательства автоаварии
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Григорий Мельконьянц. 12 мая 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"
12 мая 2025, 14:15
Обвинение запросило шесть лет колонии Мельконьянцу 

Тофиг Ягублу. Скриншот фото "Мейдан ТВ" от 05.05.25, https://t.me/meydantvrussian/3510
10 мая 2025, 16:57
Тофиг Ягублу прекратил голодовку

Мзия Амаглобели https://ru.netgazeti.ge/
07 мая 2025, 14:33
Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 мая 2025, 21:12
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки

Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Показать больше