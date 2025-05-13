Потерпевшие рассказали суду о расправах над мирными жителями в Кельбаджаре

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Армянские войска в 1993 году не позволяли мирным жителям покинуть село Башлыбель в Кельбаджарском районе, многие сельчане были убиты, выжившим приходилось прятаться в горах, заявили в суде потерпевшие.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании суда 6 мая суд рассматривал видео о визите бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на боевые позиции в 1993 году, где звучали слова о "захвате новых территорий".

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

На заседании по делу бывших руководителей непризнанной республики Нагорного Карабаха 12 мая продолжился допрос потерпевших. Участники процесса рассказали суду, что происходило в Кельбаджарском районе во время первой карабахской войны, когда эту местность весной 1993 года захватили армянские вооруженные отряды.

Бывший житель села Башлыбель Эльшад Алышов сообщил суду, что армянские военные обстреливали гражданские машины, когда сельчане пытались покинуть местность. "Они открыли огонь по нашей машине. В результате моя мать получила ранение в ногу, а сестра – сквозное ранение в рот. Я пронес мать на спине 300 метров”, - заявил, в частности, он.

Потерпевший Эльшад Азизов рассказал, что при нападении армянских военных на Башлыбель были убиты 12 человек, а он сам получил ранение в руку. По его словам, до захвата села в Башлыбеле жило более 1500 человек. Армянские военные, захватив и окружив село, не давали мирному населению покинуть его. "Единственный путь спасения пролегал через горную дорогу в направлении Мурова", - цитирует его слова Азертадж.

Габиль Алескеров сообщил, что во время активных боевых действий сельчане пытались укрываться в горных пещерах, но армянские вооруженные силы обстреливали их укрытия. По словам потерпевшего, его мать тогда сначала получила ранение в руку, а потом была убита. "Среди нас было много пожилых людей и женщин. Вооруженные силы Армении убивали мирных жителей без всяких вопросов", - заявил он. Потерпевшая Таджира Алескерова рассказала, что получила огнестрельное ранение в руку в Башлыбеле, а впоследствии ее семья 113 дней укрывалась в холодной горной пещере без еды и воды.

На заседании были продемонстрированы видеосъемки пещер, в которых прятались жители Башлыбеля, потерпевшие опознали эти места. По словам потерпевших, по ночам они пробирались в село в поисках пищи и встречали там останки жестоко убитых односельчан. Свидетель Адалят Аббасов сообщил, что в апреле 1993 года армянские военные подошли к пещерам и убили 12 прятавшихся там людей. Всего в пещерах, по его словам, укрывались порядка 80 мирных жителей.

Следующее заседание суда назначено на 15 мая.

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