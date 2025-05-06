Ишханян рассказал о визите Сержа Саргсяна в Нагорный Карабах

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На суде по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха было обнародовано видео о визите бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на боевые позиции в 1993 году. Давид Ишханян подтвердил визит Саргсяна, но отказался комментировать его слова о захвате территорий.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании суда 2 мая бывший спикер парламента Нагорного Карабаха Давид Ишханян заявил, что не участвовал летом 1991 года в обстреле села Гарадаглы Ходжавендского района.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

5 мая на суде по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха было обнародовано видео, снятое в апреле 1993 года. На нем запечатлена группа вооруженных военных в Ходжавендском районе, в их числе были бывший президент Армении Серж Саргсян и бывший спикер парламента Нагорного Карабаха Давид Ишханян, пишет Oxu.az.

Из видео следует, что Саргсян приехал для инспекции воинских подразделений. С докладом выступил полевой командир Монте Мелконян. Саргсян заявил ему, что речи о прекращении огня нет, идет речь "об атакующих операциях и захвате новых территорий", сообщает "Азертадж".

Затем Саргсян побеседовал с Ишханяном, который тогда был командиром 28-го Ходжавендского батальона. Ишханян рассказал ему об оперативной обстановке в Агдамском районе и в направлении села Абдал Гюлаблы. Поговорили также об обеспечении войск.

Давид Ишханян подтвердил факт съемки и заявил, что помнит о визите Саргсяна, который "прибыл в батальон и знакомился с положением на позициях". Также он перечислил некоторых попавших в кадр военных. Отвечая на вопрос о словах Саргсяна про "захват большего количества территорий", Ишханян заявил, что не может прокомментировать их.

Бывший спикер карабахского парламента также сообщил, что обеспечение батальона осуществлялось из штаба "Ходжавендского оборонительного района", а также рассказал, что участвовал в боевых действиях в Агдамском направлении в июле-августе 1993 года.

Ишханян также назвал среди тех, кто был показан на видео, Мовсеса Акопяна, который впоследствии стал начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении.

Потерпевшие Джамал Мамедов, давай показания, рассказал, что был жителем села Джиджимли Лачынского района, которое было в мае 1992 года занято армянскими военными. По его словам, его отец Мехти Мамедов был убит армянскими военными в августе 1989 года.

Потерпевший Агали Ибрагимов рассказал, что его родное село Джагазур Лачынского района было занято армянскими военными в мае 1992 года. До этого момента, по его словам, оно неоднократно подвергалось обстрелам со стороны Горисского района Армении. При наступлении на село, отметил он, использовались ракетные установки "Град", "Алазань" и дальнобойная артиллерия.

Затем в суде был оглашен протокол о массовом убийстве, произошедшем в августе 1992 года в селе Баллыгая Геранбойского района. Согласно документам, жители села Нагдалы временно разместились в палатках на окраине Гюлистанского леса у села Баллыгая. Рано утром 28 августа 1992 года их обстреляли из огнестрельного оружия, в результате были убиты 24 человека, девять получили ранения.

Также в суде были изучены документы по факту обстрела азербайджанцев, которые собирали в поле картофель, 19 сентября 1992 года в селе Гюлистан Геранбойского района. Тогда были убиты 20 мирных жителей, несколько получили ранения.

В тот же день сотрудники милиции Агджакенда оказали сопротивление военным, но при эвакуации мирных жителей попали в засаду. Были убиты 13 человек, восемь получили ранения. Два сотрудника милиции также были убиты.

Свидетели Биннат Мехтиев, Шахла Гулиева, Насреддин Мустафаев, Сахиба Мустафаева дали показания об обстоятельствах произошедшего в Баллыгая и Гюлистане.

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