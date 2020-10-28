Выросло число погибших в результате обстрела Барды

28 октября 2020, 20:28

Количество пострадавших при обстреле Барды достигло 70 человек, 21 человек погиб, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана. Жители удаленных от линии фронта городов и сел не планируют эвакуацию, несмотря на обстрелы.

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Число погибших мирных жителей в ходе сегодняшнего обстрела в городе Барда достигло 21, раненых достигло 70.

Как писал "Кавказский узел", 20 мирных жителей погибли и до 60 получили ранения при ударе кассетными боеприпасами из установок "Смерч" по городу Барда.



Число погибших возросло до 21, раненых – до 70, уточнила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

В Бардинскую районную больницу поступило около 70 раненых, сообщил хирург Заур Алиев. "Поступили люди разных возрастов, есть дети, пожилые, много женщин. У раненых в основном многочисленные осколочные ранения грудной клетки, брюшной полости, верхних и нижних конечностей. Нескольким пациентам проведена ампутация конечностей. Сейчас в больнице есть и тяжелые раненые, и раненые средней тяжести. Некоторых тяжелораненых госпитализировали в специальные медучреждения в соседние районы", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сообщил, что сегодня скончался один из раненых в ходе обстрела села Гараюсифли Бардинского района 27 октября, три человека были выписаны. Еще один раненый был отправлен в больницу Евлахского района. По словам врача, из 17 раненых, поступивших 27 октября из села Гараюсифли, в больнице остаются 12 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Очевидцы рассказали об обстреле Барды

Очевидец обстрела Барды Сеймур Мамедов рассказал, что пострадавших помогали доставить в больницу жители города. "Было обеденное время. Я зашел в кафе, чтобы перекусить. Вдруг один за другим стали разрываться снаряды где-то в метрах 200 от нас. Мы побежали в ту сторону и увидели горящие автомобили, разбросанные тела, части тел. В одном автомобиле погибли отец и сын. Были убиты и работники расположенных здесь магазинов и кафе. Было много раненых, крови. Вокруг кричали женщины, дети. Несколько машин загорелись. Стали звучать сирены – прибывать пожарные, скорые, полиция. С помощью собравшихся молодых людей стали быстро эвакуировать раненых. Люди везли раненых на своих машинах", - рассказал Мамедов.

По его словам, обстрелу подверглась центральная часть Барды, где интенсивное движение транспорта и пешеходов. "Наверное, пострадали десятки домов, объектов торговли, кафе", - отметил Мамедов.

Видеоролик "Барда сегодня" опубликован на YouTube- канале Meydan TV. "28 октября днем вооруженные подразделения Армении обстреляли территорию Барды. По данным Генпрокуратуры, в обстреле использовались запрещенные международным правом кассетные бомбы. Удар был нанесен по месту плотного скопления людей. Здесь расположены крупные торговые объекты. Барда расположена в 60 км. от зоны карабахского конфликта", - говорится в нем. Видеоролик на 20:50 мск 28 октября набрал 808 просмотров, 80 отметок "нравится" и 18 "не нравится".

О гибели своего брата сообщил житель Барды Ильхам Хыдыров. "Мой брат Интигам Хыдыров погиб в своем автомобиле. Еще утром мы с ним говорили по телефону… Оказывается, это был наш последний разговор с ним", - отметил мужчина.

Жители попавшего под обстрел села не намерены массово уезжать в эвакуацию

В селе Гараюсифли Бардинского района сегодня состоялись похороны погибших в ходе обстрела 27 октября.

"Мы потрясены трагедией. Предали земле сразу четверых жителей. Сегодня в больнице умер еще один. Среди жертв семилетняя девочка Айсу. Но трагедия не сломила нашу волю. Может те, кто нас обстреливали, рассчитывали, что мы испугаемся, побежим. Нет, мы не уйдем со своей земли", - сказал местный житель Мирза Ибрагимов.

Днем 27 октября село Гараюсифли Бардинского района Азербайджана было подвергнуто ракетному обстрелу из установок “Смерч”. В результате разрывов кассетных снарядов погибли четыре жителя села, в том числе ребенок, еще 17 были ранены. Были сильно повреждены пять домов. Как сегодня выглядит село Гараюсифли - фоторепортаж корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова, подготовленный 28 октября 2020 года.

Жителям села предложили вывезти детей к родственникам, но вопрос о массовой эвакуации не поднимается, отметил он. "Мы в 20-25 километрах от линии фронта. А есть люди, которые живут в 5-10 километрах от фронта, под постоянными бомбежками. Если они не бегут из сел, то с какой стати мы будет покидать село? Правда, аксакалы сегодня предложили вывезти малолетних детей к родственникам. Но, пока, насколько я знаю, никто не поддержал это решение", - отметил мужчина.

Закон о военном положении позволяет властям в случае необходимости эвакуировать население, рассказал член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла". "Принудительная эвакуация обычно проводится, когда есть угроза оккупации. Сейчас азербайджанская армия наступает и в ряде мест, на южном направлении, продвинулась далеко вперед. Однако на тертер-агдамском направлении сохраняется тяжелая ситуация. В селах, которые расположены в 2-3 километрах от линии фронта, населения почти не осталось. В зоне 10-15 километров из сел самими семьями в основном вывезены дети, частично женщины и старики. Эти села почти каждый день обстреливаются. Районы, расположенные от линии фронта в 20 и более километрах подвергаются обстрелам реже, но по ним бьют из сильно поражающих артиллерийских и ракетных установок", - сказал Джуварлы.

На вопрос о том, возможна ли эвакуация из районов, расположенных в 20 и более километрах от линии фронта, женщин и детей, эксперт ответил так: "Война против Азербайджана вступила в новую фазу. Теперь практически обстрелам подвергается или может быть подвергнут любой регион страны. Если стреляют по Гяндже в 60 километрах от фронта, или Мингячевиру в 100 километрах, или Габале – в 150 километрах, или даже по Хызы в 250 километрах, то, получается, везде можешь попасть под обстрел", - сказал Джуварлы.

Обстрелы продолжались ночью и в течение дня, рассказал житель села Сахлабад Тетерского района Логман Бабаев

"Интенсивный обстрел шел рано утром и около пяти часов вечера. Взрывы были слышны со стороны города Тертер. Видимо, стреляли по городу. Рядом с нашим селом тоже упали несколько снарядов. Каждый раз после объявленного перемирия еще сильнее начинают стрелять", - отметил Бабаев.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"