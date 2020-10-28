Поврежденный автомобиль при обстреле города Барда. 28 октября 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

28 октября 2020, 14:50

Азербайджан сообщил о гибели 20 жителей Барды

Двадцать мирных жителей погибли и до 60 получили ранения при ударе кассетными боеприпасами из установок "Смерч" по городу Барда, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", оборонное ведомство Азербайджан заявило сегодня об обстрелах армянскими военными прифронтового города Барда из ракетных установок "Смерч", Генпрокуратура страны заявила о жертвах среди мирных жителей не уточнив при этом их число.

Около 79 жителей Барды стали жертвами ракетного удара, отметила Генпрокуратура Азербайджана. "В результате ракетного удара по городу Барда с применением запрещенных кассетных бомб погибли 19 жителей города, до 60 человек ранены, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана", – сказано в релизе ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Разрушена инфраструктура города и транспортные средства, отметила генпрокуратура.

На город упали не менее шести снарядов, рассказал житель города Юсиф Рзаев. "В городе взорвалось не менее шести снарядов. Они упали в районе рынка, во дворе восьмиэтажного дома. В результате взрыва загорелись автомобили. Повреждены дома. В частных домах и квартирах многоэтажных домов, объектах торговли выбило стекла окон", – сказал Рзаев корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, сегодня Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что общее число погибших при обстрелах мирных жителей страны достигло 69, число раненых возросло до 322. С учетом заявления ведомства о погибших при ударе по Барде, общее число убитых мирных жителей составило 89, а раненых как минимум – 382.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об отражении атаки на Губадлинском направлении", "Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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