Число убитых мирных жителей Азербайджана достигло 69

28 октября 2020, 14:19

С начала обострения карабахского конфликта при артобстрелах населенных пунктов с армянской стороны погибли 69 человек и 322 получили ранения, заявила Генпрокуратура Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" писал, что сегодня как Азербайджан, так и Нагорный Карабах заявили об обстреле населенных пунктов в прифронтовой зоне. По данным службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, один человек погиб и двое были ранены при обстреле города Шуши из установок "Смерч". Азербайджанское оборонное ведомство заявило, что не наносило ударов по мирным жителям, в том числе и города Шуша. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели жителей Барды при обстреле с армянской стороны.

С 27 сентября по 11.00 (10.00 мск) 28 октября в результате обстрела из тяжелой артиллерии населенных пунктов Азербайджана погибли 69 мирных жителей, 322 человека получили ранения, со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана сообщило государственное агентство "Азертадж".

Причинен ущерб 415 гражданским объектам, 2 338 частным домам, 92 многоэтажным жилым домам, передало данные ведомства азербайджанское информагентство ONA.

Напомним, что общее число погибших мирных жителей Нагорного Карабаха с 27 сентября достигло 40, раненых – 127. С начала эскалации конфликта подверглись обстрелам 150 населенных пунктов непризнанной республики, повреждены 11 600 строений, 1600 объектов частной движимой собственности и 2100 объектов инфраструктуры и общественно-промышленного значения.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.