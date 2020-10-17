Число жертв удара по Гяндже достигло 65

17 октября 2020, 11:32

Количество погибших мирных жителей при ракетном обстреле Гянджи возросло до 13, число раненных увеличилось до 52, сообщило МЧС Азербайджана.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 12 мирных жителей погибли и 40 получили ранения после удара по азербайджанскому городу Гянджа, сообщил сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Ереван отверг обвинения в обстреле Гянджи.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Общее число жертв ночного ракетного удара по городу Гянджа достигло 65, в том числе 13 погибли, 52 получили ранения, сообщило МЧС Азербайджана. Среди погибших двое малолетних детей, отметило ведомство.

После обстрела Генпрокуратура Азербайджана поручила следователям возбудить уголовные дела по статьям об агрессивной войне, умышленном убийстве, покушении на убийство и повреждении имущества, сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Гянджи рассказали подробности обстрела

Врач станции "скорой помощи" Махарат Керимов сообщил, что после обстрела были доставлена около 30 пострадавших. "Раненым была оказана медицинская помощь, наложены повязки и они были отправлены на амбулаторное лечение. У двух человек были серьезные раны и они оставлены на стационарном лечении", – сказал Керимов корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что часть раненых была отправлена в горбольницу.

Удары по Гяндже были нанесены двумя ракетами, рассказал местный житель Эльман Бабаев. Оба квартала, где разорвались снаряды состояли из частных этажных домов. "Наиболее разрушительным был удар по кварталу на улице Мухтара Гаджиева, который люди именуют как район "спортшколы". 12 человек и более 50 были ранены именно здесь. Тут разрушены полностью около 10 домов. В радиусе 200-250 метров в домах есть повреждения – выбиты стекла в окнах, продавлены кровли крыш", – сказал Бабаев корреспонденту "Кавказского узла".

В другой части в районе улице Сулеймана Рагимова также разрушены или сильно повреждены порядка 10 домов, рассказал он. "Здесь погибла женщина. Ее и двух детей спасатели извлекли из-под завалов. Однако 50-летняя женщина по дороге в больницу умерла в машине "скорой помощи". Здесь были ранены порядка 10-15 человек", – отметил Бабаев.

Местная жительница Хиджран Гулиева рассказала про момент взрыва. "Мы проснулись от мощного взрыва. Мы выбежали на улице и увидели, что в 100 метрах от нашего дома стоит густая пыль. Когда мы подошли поближе, то увидели сильные разрушения. Многие смогли выбраться из-под обломков. Некоторых вытащили спасатели. Наш дом также поврежден. Выбило стекла, возникли трещины в стенах", – сказала Гулиева корреспонденту "Кавказского узла".

Аладдин Байрамов получил телесные повреждения. "Взрыв был оглушающий. У нас в одной части дома провалилась крыша, посыпался потолок, разлетелись разбитые стекла окон. Меня увезли на скорой помощи. У меня порезался лоб от осколков битого стекла. Раны очистили от мелких остатков стекла, наложили повязку и отпустили из больницы", – рассказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Другой житель Гянджи Вагиф Алиев получили осколочные ранения ноги. "Я проснулся от громкого взрыва. Дом как будто встряхнули. В доме все полетели с полок вниз, посыпался потолок. Когда мы выбежали на улицу, стояла красная пыль. Когда пыль рассеялась, то я увидел, что от нашей улицы практически не осталось ничего, она была в руинах", – рассказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"