Активисты в Ереване потребовали освободить армянских пленных

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Участники акции протеста, которая прошла возле Представительства ООН в Ереване, МИД Армении и посольств России, Франции и США, призвали их выступить с требованием к Азербайджану освободить армянских пленных и предоставить информацию о без вести пропавших. Власти Армении бездействуют по этому поводу, заявили армянские и карабахские правозащитники и политики.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку продлил срок ареста 15 бывшим карабахским чиновникам, в том числе бывшему президенту Араику Арутюняну. В октябре 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Варданян в апреле проводил голодовку, его сын призвал международные организации добиваться от Азербайджана справедливого и открытого судебного процесса по делам бывших карабахских чиновников. Бывшие руководители Нагорного Карабаха и мирные жители, находящиеся под арестом в Баку, лишены возможности защиты в суде, а показания, которые легли в основу обвинений против них, получены под давлением, заявили армянские правозащитники.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Участники акции, собравшиеся перед представительством ООН в Ереване, держали в руках плакаты и транспаранты с фотографиями армянских пленных, а также с надписями "Бойкот COP29". В акции приняли участие как чиновники, депутаты Нагорного Карабаха и родственники пленных, так и граждане Армении.

Инициаторы акции, которыми являются бывшие защитники прав человека Нагорного Карабаха Юрий Айрапетян Артак Бегларян, Рубен Меликян и Гегам Степанян, а также бывшие омбудсмены Армении Лариса Алавердян и Арман Татоян передали письмо, адресованное генсеку ООН Антониу Гутерришу и представителю ООН в Ереване, в котором озвучено требование об освобождении армянских пленных.

Авторы письма отметили, что год назад, 19 сентября, Нагорный Карабах вновь подвергся агрессии со стороны Азербайджана, который в очередной раз остался безнаказанным. Азербайджану это удалось благодаря тому, что 10 месяцев жителей Нагорного Карабаха держал в блокаде, когда люди уже были истощены, а также из расчета на то, что международное сообщество бездействует., хотя в течение всего этого времени Нагорный Карабах неоднократно обращался в разные международные структуры и предупреждал о намерениях Азербайджана в отношение армян Нагорного Карабаха.

"Начиная с 2020 года, международное сообщество так и не дало соответствующую оценку Азербайджану, который совершал военные преступления, преступления против человечности, пленил людей, в том числе мирных жителей, завел на них сфабрикованные уголовные дела и судит их. Они содержатся в бакинских тюрьмах, а их родственники лишены даже объективной информации о них", - говорится в письме омбудсменов.

При этом авторитетные международные правозащитные организации периодически поднимают вопрос нарушений прав армянских пленных, пытках.

В письме также отмечается, что в результате проведенной правозащитным сообществом работе по сбору фактов, кроме, утвержденных Баку 23 армянских пленных выявлены еще 80 случаев пленения армян, о которых Азербайджан не предоставляет никаких сведений.

Азербайджан, по словам авторов письма, отказывается от всякого сотрудничества по выявлению информаций о без вести пропавших, в том числе тех, кто пропал в результате взрыва склада бензина близ Степанакерта.

В преддверии COP29 внимание всего мира будет нацелено на Азербайджан, и в этой связи мы обращаемся к международному сообществу, чтобы использовали свои ресурсы и потребовали от Баку освобождения армянских пленных и заложников.

Авторы письма подняли также вопрос невыполнения Азербайджаном решений Международного Суда ООН, в котором говорится о создании условий для возвращении армян в свои дома, сохранении их культурного наследия и имущества. Они требуют, чтобы международное сообщество предприняло действенные конкретные шаги по реализации этих требований.

"В преддверии COP29 внимание всего мира будет нацелено на Азербайджан, и в этой связи мы обращаемся к международному сообществу, чтобы использовали свои ресурсы и потребовали от Баку освобождения армянских пленных и заложников. Азербайджан использует этих людей именно как заложников", - отметил в своем выступлении омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Он привел в пример ситуацию на Ближнем Востоке, когда генсек ООН выступил с требованием освободить пленных. С таким же требованием, по его словам, генсек должен выступить и по части армянских пленных.

Первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян призвала всех граждан Армении десятками тысяч письмами завалить организаторов COP29 и страны, которые подали заявки на участие в этой конференции с требованием потребовать у Баку освобождения пленных.

Участники акции шествием направились к зданию МИД Армении и к посольствам Франции, России и США, как к странам-сопредседателям МГ ОБСЕ. Главе армянского МИД и послам этих стран передали аналогичные письма с требованием поднять вопрос освобождения армянских пленных.

Организаторы акции считают, что Армения на государственном уровне также должна вести работу, чтобы освобождение пленных стало реалистичным.

Глава молодежного крыла Республиканской партии Армении Генрих Даниелян возле МИД заявил, что власти Армении отреклись от вопросов, связанных с Карабахом, в том числе от вопроса пленных. "Мы здесь, чтобы показать, что армянский народ, несмотря на политику властей Армении, не забывает свои насущные вопросы. Пленные, содержащиеся в Баку, не забыты", - отметил Даниелян, добавив, что надо консолидировать людей и совместными усилиями добиться решения вопросов.

Лариса Алавердян обратилась к МИД Армении с призывом не подписывать с Азербайджаном никакие документы, пока не решится вопрос пленных.

Бывший спикер парламента Нагорного Карабаха Ашот Гулян сомневается, что одной акцией возможно добиться освобождения пленных.

"Но наши все усилия мы должны направить на решение этого вопроса. Если власти Армении не занимаются этим вопросом, это не значит, что общество тоже должно бездействовать", - отметил журналистам Гулян.

Перед посольством Франции организаторы акции приветствовали поддержку Франции в вопросе прав карабахцев, в том числе, в вопросе освобождения пленных. Они также приветствовали инициативу французского депутата ПАСЕ об организации обсуждения в преддверии COP29, в ходе которого будет поднят и вопрос армянских пленных, содержащихся в Баку.Участники акции призвали Францию быть последовательной в своей этой политике.

У посольства России организаторы акции отметили, что "в отличие от Франции, США, ООН и других стран и организаций, Россия в лице своих миротворцев присутствовала на месте, когда Азербайджан совершил агрессию в отношении Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), когда пленил армян"

По их словам, "с учетом своих отношений с Азербайджаном Россия имеет возможности и обязана повлиять на Баку, чтобы вернуть армянских пленных на родину". Также, как они отметили, неоднократно направлялись письма в том числе посольству России с просьбой вмешаться и предпринять действенные шаги по получению сведений о без вести пропавших армян, просили способствовать началу оперативных и поисковых работ на месте взрыва склада горючего, а также на местах боевых постов.

"В 2020 году именно Россия взяла на себя ответственность обеспечить мир в Арцахе, вести миротворческую деятельность, чего так и не произошло. По сути, Россия провалила эту миссию", - заявил омбудсмен Гегам Степанян.

У посольства США участники акции отметили, что на днях 60 конгрессменов как от Демократической, так и от Республиканской партий призвали Госсекретариат призвать Азербайджан к ответственности и перед COP29 поднять вопрос освобождения армянских пленных. "Мы призываем проявить последовательность в этом вопросе", - отметил Гегам Степанян.

Он добавил, что кроме вопроса пленных и без вести пропавших от всех адресатов сегодняшних требований они ожидают также активную политику и в вопросе возвращения армян на родину.

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