Ереванские правозащитники указали на уязвимость армянских заключенных в Баку

12 июля 2024, 22:45

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Бывшие руководители Нагорного Карабаха и мирные жители, находящиеся под арестом в Баку, лишены возможности защиты в суде, а показания, которые легли в основу обвинений против них, получены под давлением, заявили армянские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку продлил срок ареста 15 бывшим карабахским чиновникам, в том числе бывшему президенту Араику Арутюняну. В октябре 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Варданян в апреле проводил голодовку, его сын призвал международные организации добиваться от Азербайджана справедливого и открытого судебного процесса по делам бывших карабахских чиновников.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

12 июля в ереванском клубе журналистики "Медиа центр" состоялось обсуждение на тему судьбы арцахского военно-политического руководства, а также гражданских лиц, содержащихся в азербайджанских тюрьмах, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир дискуссии в Facebook*.

24 июня генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев объявил о завершении следствия по делам 15 лиц как из арцахского (нагорно-карабахского) военно-политического руководства, так и гражданских лиц, и передаче дел в суд. По данным армянских правозащитников, Баку удерживает 23 армянских пленных.

Юрист-международник Ара Казарян считает, что Азербайджан инициировал уголовные дела в отношении военно-политического руководства Арцаха, чтобы создать противовес обвинениям в агрессивной войне и терроре против мирного населения Арцаха.

"Судебные процессы по делам военно-политического руководства Арцаха будут использованы как "доказательство". Обвинения в терроризме и геноцидальной политике выдвигаются, чтобы скрыть собственные преступления на протяжении 30 лет. Для этого выбивают "признательные" показания, якобы и армяне делали то же самое. Но показания, полученные под давлением, международными инстанциями не будут приняты", - заявил он в ходе дискуссии.

Армянское гражданское общество и диаспора должны повысить активность, чтобы международное сообщество усилило давление на Азербайджан в вопросе арестованных армян, добавил Казарян. "Правительство сковано в своих действиях и не может позволить то, что могут позволить правозащитники. Родные арестованных должны также проявить активность. Но и без их участия гражданское общество может инициировать иски против Азербайджана", - сказал юрист-международник.

Статистика за последние 14 лет показывает, что Азербайджан часто проигрывал Армении дела в международных инстанциях, поэтому избегает уголовного процесса и требует у армянского правительства отзыва исков, отметил он.

Если Армения откажется от исков против Азербайджана, то права жителей Арцаха, в том числе право на возвращение, право на собственность, компенсацию, освобождение политзаключенных, должны быть отражены в мирном договоре.

"Отказ от исков существует в международной практике. Обычно этот процесс взаимный. Если Армения отзовет, то и Азербайджан должен отказаться от претензий. Если Армения откажется от исков против Азербайджана, то права жителей Арцаха, в том числе право на возвращение, право на собственность, компенсацию, освобождение политзаключенных, должны быть отражены в мирном договоре. Если этого не произойдет, то будет серьезный ущерб правовому процессу", - подчеркнул Казарян.

Если Армения откажется от претензий в одностороннем порядке, то Азербайджан будет затягивать подписание мирного договора, утверждает юрист-международник.

Эксперт по правовым вопросам общественной организации "Защита прав без границ" Анна Меликян считает, что показания армянских арестантов были получены под пытками и истязаниями. "Все, кто был пленен, а в последствии возвращен в Армению, в один голос утверждают, что подвергались пыткам и истязаниям, в том числе и со стороны медработников", - заявила она в ходе дискуссии.

По ее словам, информацию об армянских арестантах можно собирать, в частности, на основании видео, распространенных азербайджанской стороной, но есть люди, о которых ничего или почти ничего не известно. "Это делает их более уязвимыми", - отметила Меликян.

После 19 сентября 2023 года официально сообщается о 19 пропавших без вести, в том числе и гражданских, добавила эксперт.

"Нам не удалось получить сведения, которые позволили бы утверждать, что эти люди живы и находятся под контролем Азербайджана. Ситуация отличается от послевоенной ситуации 2020 года, когда правозащитникам удалось установить, что гражданские и военные лица были живы на момент пленения, но Баку отказался подтвердить, что они находятся у него или вовсе не ответил на запросы", - подчеркнула она.

Меликян также отметила, что Азербайджан не защищает права армянских арестантов. "Азербайджанские суды не обеспечивают их элементарные права, а их защита носит лишь формальный характер. Есть свидетельства пленных, которых вернули в Армению, что адвокаты формально присутствовали на заседаниях, но не обеспечивали их защиту. Что они не имели возможности привлечь свидетелей, а в ходе процесса только прокурор имел возможность представлять "доказательства" их вины. Кроме того, армянские пленные сталкивались с проблемами переводов", - пояснила эксперт.

Она считает, что армянских арестантов необходимо приравнять к пленным.

"Все они, как арцахское военно-политическое руководство, так и гражданские, оказались в азербайджанских тюрьмах в результате противостояния и должны иметь статус пленных", - заключила Меликян.

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