Число погибших после ракетного обстрела Гянджи возросло до 12

17 октября 2020, 06:14

Число погибших в результате ракетных ударов по Гяндже достигло 12, еще более 40 мирных жителей ранены, заявила Генпрокуратура Азербайджана.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" сообщал, что около 22.00 (21.00 мск) 16 октября начался интенсивный обстрел Степанакерта и близлежащих сел, под обстрел также попали Шуши, Мартакерт и ряд сел, в результате были ранены три жителя села Шош. Власти Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по городам Гянджа и Мингячевир сегодня в 01.00 (00.00 мск), в результате погибли шесть мирных жителей, включая двоих детей, еще 35 человек ранены, повреждены 20 жилых домов. Минобороны Азербайджана подтвердило факт обстрела этих городов.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, боестолкновения идут по всей линии соприкосновения войск. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, отмечается в справочном материале "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", подготовленном "Кавказским узлом".

В результате ракетного обстрела Гянджи погибли 12 человек, ранены более 40 мирных жителей, передает со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана "Эхо Москвы".

По данным ведомства, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре и транспорту города.

Информацию о росте числа жертв и раненых среди жителей Гянджи сообщил также помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. "Более 10 мирных жителей убиты, около 40 ранены. Спасательные работы продолжаются", - написал он в Twitter.

Ереван отверг обвинения в обстреле Гянджи. С территории Армении или со стороны Вооруженных сил республики в направлении Азербайджана огонь не открывался, заявили ранее в Минобороны Армении.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлены справочные материалы "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"