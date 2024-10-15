Аналитики поспорили о правомочности трехстороннего заявления

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Армения и Азербайджан не смогут достичь согласия разблокировать коммуникации без всеобъемлющего соглашения о мире, а трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года фактически не действует, указали ереванские аналитики, не исключив возможность силового захвата коридора. Заявление остается единственным документом о прекращении огня, а Армения не желает выполнять свою часть договоренностей по разблокировке коммуникаций, возразили бакинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил 9 сентября, что Азербайджану передан проект мирного договора, который содержит полностью согласованный текст. "Есть реальная возможность в сжатые сроки подписать мирный договор", - сказал он, отметив, что Армения ждет реакции Азербайджана. Глава МИД Азербайджана в тот же день опроверг это заявление, указав, что консенсус по открытию Зангезурского коридора не достигнут.

Демонстрацией готовности к скорейшему подписанию мирного договора Ереван преследует иные цели, тем более что Баку не намерен подписывать документ, а в целом никакой договор не может гарантировать мир между двумя странами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Трехстороннее заявление более не действует, однако все еще сохраняется в политической повестке, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель Акоп Бадалян.

По его словам, ни одна из сторон не объявила о выходе и отзыве своей подписи. "Это означает, что трехстороннее заявление как политический процесс заморожен, но продолжает существовать. Хотя ни один из его пунктов не был выполнен, а сама ситуация в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") кардинально иная", - отметил он.

Политобозреватель считает, что разблокировка коммуникаций является геополитической проблематикой. "Даже если бы в трехстороннем заявлении не было упоминания, требование о деблокаде было бы со стороны всех геополитических центров. Россия периодически напоминает о 9-м пункте из опасений, что США генерируют свой вариант разблокировки коммуникаций", - пояснил Бадалян.

«Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России», - говорится в пункте 9 трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, текст которого опубликован на "Кавказскому узле".

Ни Турция с Азербайджаном, ни Запад не желают, чтобы дорога шла через Иран, добавил он. "Запад стремится снизить региональную роль Ирана, а дорога через Армению в обход российского контроля позволит изолировать Россию. К тому же российский контроль нежелателен для самой Турции с Азербайджаном. И не только Армения выражала свое несогласие реализации 9 пункта трехстороннего заявления. Турция и Азербайджан также торпедировали", - предположил он.

Бадалян сомневается, что стороны могут достичь согласия разблокировать коммуникации. "Геополитические центры мешают друг другу. Ситуация складывается тупиковая. Но если сформируется доминирующий центр из тех, кто видит необходимость в разблокировке, то Армения не сможет противодействовать такому решению. Экстерриториальным коридор не будет, но будет максимально льготный проезд из Азербайджана в Нахичевань. Но в ближайшей перспективе этого не будет", - подчеркнул политобозреватель.

Россия, бесспорно, участвует в обсуждениях, однако для нее дорога через Армению не имеет жизненно важного значения, сказал он."России нечего возить по ней. С Турцией у России есть торговый путь через Черное море. И сказать, что объемы торговли настолько велики, что нужны дополнительные дороги, было бы преувеличением. Дорога нужна Западу, чтобы ослабить Иран и Россию, а в будущем сформировать буфер для противодействия Китаю. Для Запада эта дорога – цель. Для России же цель состоит в том, что если дорогу откроют, то сообщение по ней должно быть под ее контролем", - полагает Бадалян.

Он исключил связь с выводом российских пограничников для организации их дежурства по дороге через Сюник. "У России достаточно ресурсов. При необходимости сможет обеспечить дежурство. Для этого не надо было выводить свой контингент с КПП на армяно-иранской границы", - пояснил политобозреватель.

С 1 января 2025 года пограничные войска СНБ Армении будут участвовать в охране государственных границ с Ираном и Турцией, а на КПП "Агарак" службу будут нести только армянские пограничники. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

В то же время, Бадалян назвал высоким риск силового захвата коридора. "Может повториться логика войны 2020 года, когда Азербайджан напал на Арцах, воспользовавшись выборами в США. Но на этот раз, в случае военной провокации, Россия и Турция договорятся. Сейчас по 9 пункту трехстороннего заявления этого нет, но в случае новой агрессии будет требование о совместном контролем над коридором. Вероятность такого сценария довольно высокая", - отметил он.

Политолог Андриас Гукасян считает, что трехстороннее заявление определило новую линию соприкосновения и российский контроль за безопасностью, но ни один из пунктов трехстороннего заявления не был выполнен. По его словам, вывод армянских войск был предусловием перемирия.

"Девятый пункт заявления используют для полемики. Чтобы сохранять неопределенность, не заключать мирный договор, не создавать условий для возвращения армянского населения в Арцах и торпедировать реализацию предложений Минской группы по урегулированию конфликта", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение о прекращении огня – трехстороннее заявление – фактически не действует. Это решение сводилось только к сдаче Арцаха

Без всеобъемлющего соглашения о мире добиться каких-либо частичных решений не удастся, добавил политолог. "Позиция Кремля о поэтапном урегулировании конфликта без всеобъемлющего договора, без урегулирования арцахского вопроса, делимитации границы, открытия коммуникаций – утопия. Тем более, когда решение о прекращении огня – трехстороннее заявление – фактически не действует. Это решение сводилось только к сдаче Арцаха. Арцах – международно-признанная спорная территория, а суть спора – право на самоопределение. Но Азербайджан пошел на силовой захват Арцаха, этническую чистку и изгнание армян Арцаха. Запад такое решение поддержать не может. Мирного договора не может быть без решения арцахского вопроса. Поэтому власти Армении и Азербайджана поддерживают полемику, что есть спорные вопросы, препятствующие подписанию мира", - пояснил Гукасян.

Армения может согласиться на экстерриториальность коридора, если такое решение есть в Москве, Баку и Ереване, добавил он.

"Но реализация такого плана может привести к серьезным последствиям, вплоть до войны в регионе. Иран заявлял, что не согласен с таким решением, Запад также. Кроме Турции, Азербайджана, России и Беларуси никто более не поддержит такой план. Если же в Баку решатся на силовой вариант, то это будет действие, направленное против Запада и Ирана", - подчеркнул политолог.

По его мнению, российских пограничников вывели из аэропорта Звартноц и анонсировали вывод с КПП армяно-иранской границы под давлением Запада.

"ЕС потребовал, чтобы Армения сама контролировала въезд/выезд в страну. У Запада были основания полагать, что через Армению проезжают лица, действующие в интересах России. Их вывод к разблокировке коммуникаций отношения не имеет. Армению обязали к ответственности за транзит по ее территории. Российские пограничники в аэропорту и на КПП могли пропускать без регистрации из России через Армению и наоборот. Глава британской разведки МИ6, в частности, заявил, что за последний год увеличилось число диверсионных актов в Европе, инициаторы которых выступают Россия и Иран. Возможно, через Армению проникновение в ЕС. Ну а Турция и Россия пошли на компромисс, потому что Армения очень уязвима, ее финансовая зависимость от Запада высока. Торговые отношения с Западом, в частности, зависят от банковской системы. И если банковская система будет заблокирована, то это создаст серьезные трудности, в том числе для самой России, которая проводит через армянские банки торговые операции в обход санкций", - заключил Гукасян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 12 марта, что армянские пограничники заступят на службу в аэропорту Звартноц с 1 августа. Ереван и Москва согласовали вывод российских пограничников, дислоцированных в Араратской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Сюникской и Тавушской областях, а также в аэропорту Звартноц, сообщили 9 мая власти Армении. 31 июля представители погранслужбы ФСБ России передали армянской стороне функции по охране государственной границы на КПП в международном аэропорту Звартноц.

Совместное заявление лидеров Азербайджана, Армении и России сохраняет свою силу, поскольку ни одна из сторон официального не заявила о выходе из него, такое мнение в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» выразил бакинский аналитик, директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

Кроме того, подчеркнул он, в условиях, когда между Азербайджаном и Арменией нет политического соглашения о завершении конфликта, совместное заявление остается единственным документом о прекращении огня.

Он считает неверным стремление армянской стороны дезавуировать обязательства Армении по девятому пункту заявления, а именно открытию транспортного коридора из западной части Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику (НАР), изменившимися реалиями и "отсутствием уже армянского населения в Карабахе и Лачинского коридора".

По его мнению, новые реалии в регионе возникли как раз из-за уклонения Арменией от выполнения ряда своих обязательств в рамках Трехстороннего заявления. Так, согласно 4-му пункту заявления из региона должны были быть «выведены армянские вооруженные силы» «параллельно вводу российских миротворцев»."Однако в течение трех лет, армянские вооруженные силы оставались в Карабахе, Армения периодически проводила ротацию, направляла вооружения, технику, и это усиливало напряженность в регионе. В результате Азербайджан вынужденно провел локальную военную операцию для прекращения деятельности армянских сил", - сказал Алиев.

Что касается исхода населения из Карабаха, то, это было решением армянских жителей, добавил он. "Это было добровольным коллективным решением, и оно было неожиданным для азербайджанской стороны и миротворцев. Потому что Баку гарантировал безопасность армянского населения и пока местные жители оставались, азербайджанские военные не заходили в населенные пункты. И сейчас Азербайджан не отрицает право армянских жителей вернуться в регион и условием для этого является признание законов и принятие гражданства Азербайджана", - пояснил Алиев.

Азербайджан не гарантировал безопасную жизнь армян в Нагорном Карабахе, заявил президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян спустя год после исхода населения. Карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

По поводу пункта о "Лачинском коридоре" аналитик указал, что Азербайджан гарантировал "безопасность движения по нему граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

"Однако на практике коридор использовался для переброски из Армении войск, личного состава, и вывоза природных ресурсов Азербайджана в Армению. Поэтому Азербайджан лишь установил погранично-пропускной пункт на границе с Арменией, однако дорога оставалась под контролем российских миротворцев», - продолжил Алиев.

Для Азербайджана проблем с условиями функционирования дороги нет. Ибо какой режим Армения применит на своей территории, такой же режим Баку установит на участке маршрута из Армении в Иран и Россию через Нахичевань

Уход российских военных он объяснил тем, что после исхода армянского населения перестало существовать поле для практической деятельности миротворцев.

Что касается 9-го пункта трехстороннего заявления, то, в нем отсутствует понятие "коридор", сказал директор Turan. “Вообще применительно к транспортным коммуникациям нет юридического понятия «коридор». Это условное обозначение неких сквозных транспортных коммуникаций.В этом смысле в Азербайджане путь из западной части Азербайджана в НАР называют Зангезурским коридором по историческому названию местности, по которой будут восстановлены коммуникации. При этом в документе указывается на «организацию беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях», и осуществление контроля за этим передается органом Пограничной службы ФСБ России. Также указывается, что «по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана». Армянская сторона пока ничего не предприняла для выполнения этого пункта. За четыре года не только не началось строительство коммуникаций, но даже не составлено ТЭО проектов. Армения интерпретирует пункт заявления о том, что контроль над коммуникациями должен быть под ее суверенитетом. Но в данном случае, у нее проблемы не столько с Азербайджаном, сколько с Россией. Ереван просто не хочет, чтобы контроль осуществляла российская сторона. Для Азербайджана проблем с условиями функционирования дороги нет. Ибо какой режим Армения применит на своей территории, такой же режим Баку установит на участке маршрута из Армении в Иран и Россию через Нахичевань", - сказал Алиев.

По его мнению, последние договоренности между Арменией и Россией относительно совместной охраны границ с Ираном и Турцией и ухода российских пограничников с пропускного пункта на границе с Ираном могут быть началом постепенного решения проблемы.

"Россия вывела миротворцев из Азербайджана, вывела пограничников из ереванского аэропорта, теперь также выходит из погранпункта на границе с Ираном. Это дает основания полагать, что Россия возможно и оставит контроль над будущим Зангезурским коридором. Может быть на начальном этапе она формально сохранит визуальный контроль над коридором, что будет обозначено как "осуществление мониторинга", - сказал Алиев.

По мнению члена Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции, политолога Тогрула Джуварлы, трехстороннее заявление формально сохраняет свое действие, поскольку стороны официально не заявили о выходе из него.

"Однако ситуация в регионе кардинально изменилась, повестка нормализации между Азербайджаном и Арменией уже иная. Теперь дипломатические усилия направлены на подписание мирного договора и делимитацию границы. Вопрос открытия транспортных коммуникаций также присутствует. Однако уже не как часть трехстороннего заявления, а как отдельный блок вопросов нормализации отношений и элемент будущего регионального сотрудничества. Еще несколько месяцев назад стороны дали понять, что вычленяют его из мирного договора в отдельный трек, что должно было ускорить процесс достижения политического соглашения. Однако усилиями российской дипломатии вопрос вновь появился в повестке дня. Москва очень тонко реанимировала его, пойдя казалось бы, на уступку Еревану и согласившись на совместную охрану границ и передачу контроля над пограничным пунктом на ирано-армянской границе. Следует ожидать в ближайшее время возобновления переговоров по транспортному коридору в трехстороннем формате (Азербайджан-Армения-Россия), чего уже не было два года", - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, Пашинян вынужден уступать давлению Москвы, поскольку Кремль сохраняет потенциал дестабилизации политической ситуации в Армении и свержения режима.

С другой стороны, продолжил аналитик, Москва периодически делает реверансы в сторону Баку, стараясь удержать Азербайджан в своей орбите.

"Россия периодически подчеркивает значимость Азербайджана в контексте коридора Север-Юг и вообще своих внешнеэкономических связей на южном направлении. То есть Москва по-прежнему умело использует рычаги воздействия на обе стороны конфликта", - отметил аналитик.

На его взгляд, конфликт между Азербайджаном и Арменией будет оставаться не до конца решенным, пока не будет достигнуто глобального консенсуса между Западом и Россией по различным горячим точкам в пакете.

"Тут речь идет и об Азербайджане-Армении, и об Украине, и противостоянии Израиля с «Хезболлой» и «Хамас», и проблеме с ядерной программой Ирана. Возможно, предметный диалог между глобальными центрами силами – Западом и Кремлем, и возможно, Китаем начнется после президентских выборов в США, точнее вступления в должность нового президента», - сказал аналитик.

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