Политологи в Ереване усомнились в скором заключении мирного договора

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Демонстрацией готовности к скорейшему подписанию мирного договора Ереван преследует иные цели, тем более, что Баку не намерен подписывать документ, а в целом никакой договор не может гарантировать мир между двумя странами, заявили опрошенные “Кавказским узлом” армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил 9 сентября, что Азербайджану передан проект мирного договора, который содержит полностью согласованный текст. "Есть реальная возможность в сжатые сроки подписать мирный договор", - сказал он, отметив, что Армения ждет реакции Азербайджана. Глава МИД Азербайджана в тот же день опроверг это заявление, указав, что консенсус по открытию Зангезурского коридора не достигнут.

Армения надеется заключить мир с Азербайджаном как можно скорее и считает возможным подписать мирный договор в течение месяца, до проведения в ноябре 29-го Климатического саммита (COP-29) ООН в Баку, заявили 8 октября президент Армении Ваагн Хачатрян и премьер-министр страны Никол Пашинян. “Мы можем действовать по следующей логике, что мы и предлагаем Азербайджану: подписать то, что уже согласовано, таким образом иметь не только де-факто, но и де-юре мир, и продолжить работу по всем остальным вопросам”, - заявил Пашинян, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Москве. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя журналистам вопрос о сроках на полях того же заседания, заметил, что подпишет договор, “когда все согласуем”.

Руководство Армении не рассчитывает что-либо выиграть скорейшим подписанием мирного договора, но пытается продемонстрировать другим внешнеполитическим игрокам готовность наладить отношения с Азербайджаном мирным путем и отсутствие в Армении реваншистских настроений. Демонстрация готовности идти на уступки - одна из внешнеполитических стратегий Армении, при этом реальное налаживание отношений с Азербайджаном в краткой и среднесрочной перспективе вряд ли возможно, считает директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

"Даже, если и будет подписание договора, максимум он может представлять из себя меморандум. Из Азербайджана не слышны заявления о том, что договор означает реальный мир", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Искандарян.

Само подписание мирного договора, даже в обход одного из ключевых вопросов, таких как коммуникации через Мегри (проект Зангезурского коридора - прим. “Кавказского узла”), по его мнению, возможно только при согласии обеих сторон, чего сейчас, как отметил Искандарян, нет. “У Азербайджана нет мотивации для того, чтобы в ближайшее время подписывать этот договор, и об этом говорят сами азербайджанские власти. А при таких условиях договор одна сторона подписать не может”, - сказал он.

У Азербайджана нет мотивации для того, чтобы в ближайшее время подписывать этот договор, и об этом говорят сами азербайджанские власти

Политолог добавил, что содержание проекта мирного договора известно лишь в общих чертах и никакая конкретика не обнародована по сей день, а кроме того, до окончательного согласования документа его пункты могут меняться. Это, по мнению Искандаряна, позволяет Азербайджану выдвигать новые претензии. "Требования Азербайджана к Армении двигаются, а не стоят на месте. Каждая уступка со стороны Армении приводит к очередным требованиям", - отметил Искандарян.

Заявления властей Армении демонстрируют внешнеполитическую позицию Еревана, подчеркивающую то, что Ереван, в отличие от Баку, готов подписать мирный договор, считает политолог Андриас Гукасян. "Но для того, чтобы договор между Арменией и Азербайджаном вступил в силу после подписания, он должен быть одобрен еще девятью государствами - участниками Минской группы под эгидой ОБСЕ", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гукасян, указав, что текущие армяно-азербайджанские переговоры все еще ведутся в рамках прежнего формата, определенного ОБСЕ, хотя стороны и коммуницируют теперь напрямую.

По его словам, о чем бы Ереван и Баку ни договорились, с этим должны быть согласны и другие государства - участники Минской группы, которые разделяются на два лагеря. С одной стороны это Россия, Беларусь и Турция, которые поддерживают Азербайджан, с другой - США, Франция, Германия, Италия, Швеция и Финляндия, которые не поддерживают силовое решение карабахского вопроса и этническую чистку в Нагорном Карабахе. Эти страны, как уверен политолог, не готовы утвердить такой мирный договор, который исключает урегулирование карабахского вопроса на основе права на самоопределение и других принципов. Таким образом, пока в мирный договор не будет включен вопрос карабахского урегулирования, он не будет одобрен всеми участниками МГ ОБСЕ.

"Вопрос самоопределения Нагорного Карабаха должен найти свое мирное решение, и в первую очередь он подразумевает реализацию права на свободное, мирное, без предусловий, без навязывания статуса возвращения жителей Нагорного Карабаха в свои дома", - отметил политолог.

Азербайджан, по его словам, пытается увязать вопрос возвращения людей с обязательным принятием азербайджанского гражданства и лишением их не только права на самоопределение, но и права на самоуправление - городами и селами должны управлять назначенные правительством чиновники. Эти условия Азербайджана международное сообщество отвергает, поэтому членство Азербайджана в Совете Европе заморожено, Евросоюз пригрозил Баку санкциями в случае эскалации конфликта, а США требуют от Азербайджана согласия на ввод международных сил в Нагорный Карабах.

Власти Армении видят альтернативой подписанию договора военную эскалацию и агрессию со стороны Азербайджана, отметила корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Наира Айрумян. "Оценки рисков сложно производить, потому что реальные политические процессы прикрыты густой пеленой пропаганды, в том числе внутренне политической пропагандистской завесой", - отметила она.

Если Пашинян согласится подписать мирный договор на условиях Алиева, речь пойдет об изменении Конституции Армении, для чего ему уже нужен будет новый мандат. "Постоянное внешнее давление (со стороны Москвы и Баку) на Пашиняна именно для этого и оказывается, чтобы вынудить его назначить досрочные парламентские выборы", - заявила она.

Пашинян, вероятно, хочет избежать такого сценария и подписать согласованные пункты договора, чтобы представить это достижением перед избирателями и получить мандат на изменение Конституции, - тем более, что без мирного договора постоянная угроза возможной эскалации неблагоприятна для его политического будущего, полагает Айрумян.

До конца года, заключать какие-то договоры - это либо геополитическая авантюра, либо невменяемость

При этом наличие мирного договора, по мнению политического, тоже не гарантирует мир. "Мир не гарантируют ни международное признание, ни межгосударственные соглашения. Есть баланс геополитических интересов, который и является самым важным гарантом мира, и этот баланс сейчас меняется. В целом, на этом этапе, до конца года, заключать какие-то договоры - это либо геополитическая авантюра, либо невменяемость, потому что никто не знает, чем закончатся выборы в США, в какую сторону пойдет русско-украинский конфликт, как будут развиваться события на Ближнем Востоке, в частности, конфронтация Израиля с Ираном", - отметила Айрумян. Она добавила, что считает все разговоры о подписании мирного договора политической пропагандой, направленной на решение других целей.

Ереван беспокоится о том, что после COP-29 Баку пойдет на эскалацию, исходя из политического тупика, считает политический обозреватель Акоп Бадалян. По его словам, на всем Кавказе борьба идет за контроль над коммуникациями и в этом направлении вероятно ужесточение конфронтация, которая приведет к усугублению кризиса. Бадалян напомнил слова вице-премьера РФ Алексея Оверчука о том, что "деблокада (коммуникаций в регионе) возможна лишь при участии России".

"Оверчук имеет в виду, что дорогу через Мегри либо Россия должна контролировать, либо Москва не позволит деблокады с каким-либо другим режимом. А поскольку Лондон и Вашингтон, в свою очередь, заявил о приоритете срединного коридора, это может привести к углублению конфронтации на фоне непредсказуемой ситуации в регионе" - сказал он “Кавказскому узлу”.

По его мнению, Армения именно по этой причине пытается до COP-29 добиться подписания мирного договора, надеясь выиграть хоть какое время, пока не изменится международная обстановка, - хотя в Ереване хорошо понимают, что никакой договор не может решить все вопросы. Тем не менее руководству Армении приходится учитывать, что после COP-29 Азербайджан будет себя чувствовать еще увереннее, чем прежде.

Даже после исключения из проекта договора вопроса о коммуникациях, у Алиева остаются и другие проблемные требования, отметил Бадалян. По данным правительства Армении, 13 пунктов согласованы с Баку, четыре пункта - частично согласованы, и только по одному пункту нет согласия. При этом Азербайджан отказывается подписывать договор, пока все пункты не будут согласованы. "Баку в свою очередь, рассчитывает на то, что сейчас его силы позволяют продавить решение всех вопросов”, - сказал он.

Азербайджан пытается в мирном договоре принудить Армению к политической деморализации

Общественности не известно содержание даже согласованных пунктов, но, учитывая заявления Азербайджана, можно предположить, что собой представляют несогласованные пункты договора. "Это изменение Конституции, наказание героев, которых Баку называет преступниками и так далее. Речь о том, что Азербайджан пытается в мирном договоре принудить Армению к политической деморализации, чтобы основательно решить вопрос армянской государственности как с правовой точки зрения, так и с моральной", - отметил Бадалян.

Он добавил, что Азербайджан предложил Армении подписать некое декларативное рамочное соглашение, но оно не предполагает какой-либо конкретику и не может решить никакие вопросы. По мнению аналитика, такой документ нужен Баку перед COP-29 для придания себе имиджа миролюбивого государства, что еще сильнее укрепит его позиции. "Но тут уже Ереван, как понимаем, не соглашается, прекрасно осознавая, что это может стать для Армении капканом", - заключил Акоп Бадалян.

"Кавказский узел" писал также, что парламентская оппозиция в Армении настаивает на незаконности запрета обнародовать план мирного договора с Азербайджаном и намерена добиваться ознакомления с документом через суд. Премьер-министр страны Никол Пашинян признал, что запретил предоставлять депутатам подготовленный текст во избежание спекуляций.

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