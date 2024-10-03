Армянская оппозиция требует обнародовать проект мирного договора с Азербайджаном

03 октября 2024, 01:57

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Подготовленный текст мирного договора с Азербайджаном не обнародуется во избежание спекуляций, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Парламентская оппозиция настаивает на незаконности запрета обнародовать этот текст и намерена добиваться ознакомления с документом через суд, заявил оппозиционный депутат Арцвик Минасян.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил 9 сентября, что Азербайджану передан проект мирного договора, который содержит полностью согласованный текст. "Есть реальная возможность в сжатые сроки подписать мирный договор", - сказал он, отметив, что Армения ждет реакции Азербайджана. Глава МИД Азербайджана в тот же день опроверг это заявление, указав, что консенсус по открытию Зангезурского коридора не достигнут.

Запрет на получение депутатами парламента текста мирного соглашения Армении и Азербайджана незаконен, заявил в ходе правительственного часа в парламенте 2 октября секретарь фракции "Айастан" Арцвик Минасян. По его словам, оппозиция намерена в суде оспорить отказ властей ознакомиться с текстом мирного договора.

Оппозиционный депутат также поинтересовался, на каких правовых основаниях Армения сдала часть территорий в Шурнухе и Киранце, если устав о делимитации границы был утвержден после территориальных уступок. "Если правовое основание только согласовано, какие новые территориальные уступки готовит правящая сила?" - задал вопрос Минасян.

Глава правительства Никол Пашинян признал, что дал личное указание не передавать оппозиционным парламентариям проект мирного договора с Азербайджаном.

"Оппозиция стала распространять сведения, не имеющие ничего общего с реальностью, в собственных политических целях. Я лично запретил и правильно сделал", - заявил он в ходе правительственного часа в парламенте.

Пашинян также отметил, что Азербайджан оккупировал около 200 квадратных километров суверенной территории Армении, но правящая сила, по его словам, не ставит задачи силового освобождения этих территорий. "Устав делимитации границы позволит решить проблему дипломатией и переговорами", - уверен премьер.

Отвечая на вопрос депутата оппозиционной фракции "Айастан" Артура Хачатряна, Пашинян добавил, что уже согласованы 13 пунктов мирного договора. "Однако эти 13 пунктов не публикуются для соблюдения дипломатической корректности. Есть два бенефициара этого договора, и публикация одной из сторон даст повод для обвинений в нарушении дипломатических норм", - пояснил глава правительства.

В то же время Пашинян отметил, что суть и содержание договора он так или иначе раскрывал в своих выступлениях. "Во время последнего выступления в ООН, по сути, все было сказано. Речь идет об установлении дипломатических отношений, мониторинге мирного процесса двусторонней комиссией и взаимном уважении территориальной целостности", - заключил он.

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