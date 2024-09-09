Азербайджан опроверг полный консенсус с Арменией по мирному договору

09 сентября 2024, 19:10

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Информация армянской стороны о том, что проект мирного договора полностью согласован, не соответствует действительности, консенсус по открытию Зангезурского коридора не достигнут, заявил глава МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что Азербайджану передан проект мирного договора, который содержит полностью согласованный текст. "Есть реальная возможность в сжатые сроки подписать мирный договор", - сказал он, отметив, что Армения ждет реакции Азербайджана.

Некоторые положения в проекте мирного договора с Арменией согласовать еще не удалось, прокомментировал заявление армянской стороны пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Хотя многие положения проекта, то есть примерно 80%, уже согласованы, некоторые положения согласовать еще не удалось. Однако это не означает, что соглашение должно быть подписано путем исключения из проекта несогласованных положений, как предлагает армянская сторона. Это нельзя считать приемлемым. Потому что для того, чтобы мирное соглашение было устойчивым и успешным, в проекте должны быть прояснены проблемные вопросы между двумя странами по ряду направлений», - приводит его слова АПА.

В частности, Гаджизаде напомнил, что у Армении есть "письменные и подписанные обязательства" по открытию коммуникаций, связывающих западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой. «Если армянская сторона действительно заинтересована в открытии коммуникаций в регионе, то она должна выполнять свои обязательства», - сказал он.

Напомним, в августе Армения и Азербайджан исключили из проекта мирного договора пункт о разблокировке региональных коммуникаций. Обсуждение этого вопроса было решено отложить.

Армения стремится достичь мирного договора любой ценой в надежде сдержать амбиции Азербайджана, указали политологи в Ереване. Исключение из проекта мирного договора вопроса открытия транспортных коммуникаций продвигается западными посредниками и отвечает интересам обеих сторон, считают бакинские аналитики.

В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал открытие Зангезурского коридора через Армению в Нахичевань условием открытия границы с Арменией. Ереван никогда не обязывался открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, возразил премьер-министр Армении Никол Пашинян и назвал речь Алиева "серьезнейшим ударом по мирному процессу".

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