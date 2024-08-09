Армения и Азербайджан сняли вопрос открытия коммуникаций с повестки мирного договора

09 августа 2024, 05:50

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Армения и Азербайджан договорились исключить из проекта мирного договора пункт, касающийся региональных коммуникаций. Армения стремится достичь мирного договора любой ценой в надежде сдержать амбиции Азербаджана, при этом исключение вопроса коммуникаций из мирной повестки является ловушкой, считают опрошенные “Кавказским узлом” политологи в Ереване.

"Кавказский узел", после встречи глав министерств иностранных дел Армении и Азербайджана с госсекретарем США в июле стороны заявили о прогрессе в подготовке мирного договора, однако вскоре после этого Баку и Ереван обменялись обвинениями в провокационных действиях и эскалационной риторике.

В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал открытие Зангезурского коридора условием открытия границы с Арменией. "Люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан (через Армению в Нахичевань) должны проходить без какой-либо проверки… В противном случае Армения навсегда останется тупиком", - заявил Алиев, слова которого привел "Интерфакс". Глава Азербайджана также заявил, что если Зангезурский коридор не будет открыт, то "мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте". Ереван никогда не обязывался открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слова Алиева. Он назвал речь Алиева "серьезнейшим ударом по мирному процессу".

Армения и Азербайджан по взаимному согласию исключили из проекта мирного договора пункт, касающийся разблокировки региональных коммуникаций, обсуждение этого вопроса решено отложить, заявил 8 августа специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Акирбегов. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян подтвердила эту информацию, заявив, что "эффективное разблокирование коммуникаций остается важной частью видения Армении и продвигаемой ею повестки по обеспечению мира в регионе".

"Ярче всего это отразилось в представленной правительством Армении программе "Перекресток мира", основанной на известных принципах уважения суверенитета и юрисдикции, а также взаимности и равенства", - отметила представитель МИД Армении.

Фактически МИД Армении признал, что стремится заключить формальный мир любой ценой, считает политолог Манвел Саргсян. Он сравнил исключение вопроса коммуникаций из повестки мирных переговоров с тем, как ранее из проекта договора был исключен вопрос Нагорного Карабаха.

"То, что Азербайджану кажется совершенно неприемлемым, армянская сторона снимает (с повестки переговоров) с надеждой, что в остатке какой-то договор да будет, не придавая значение качеству самого договора, а лишь самому факту достижения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Саргсян.

Он отметил, что ожидаемый мирный договор вписан в сеть позиций не только сторон конфликта, но и в отношения Армении и Азербайджана с региональными странами: так, США требуют от Азербайджана подписания мирного договора, но с условием исключения России из проекта открытия коммуникаций через Армению.

"А Азербайджан, подписав заявление от 9 ноября 2020 года, дал свое предварительное согласие, что РФ должна контролировать дорогу через Мегри. Поскольку по этому вопросу существуют разные точки зрения, Армения считает, что лишь бы был договор, все остальное второстепенно", - полагает Саргсян.

Подходы самих сторон конфликта к мирному договору продолжают существенно отличаться: для Азербайджана уже недостаточно достаточно, чтобы в мирном договоре не упоминалась Алма-Атинская декларация, на упоминании которой настаивает Армения. Баку также требует, чтобы в нем упоминались территориальная целостность Азербайджана и признание этой целостности Арменией, - то есть, стремится зафиксировать признание Арменией итогов войны.

"Чтобы Армения не затрагивала вопросы, касающиеся Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), прав арцахцев. Баку хочет таким образом узаконить все процессы, произошедшие с 2020 года, то есть ликвидацию Арцаха. А поскольку Армения сама сняла проблему Арцаха из своей политики, в том числе право на возвращение, то требования Азербайджана она не воспринимает тяжело", - отметил политолог.

Саргсян напомнил, что Азербайджан неоднократно заявлял также о требовании изменения Конституции Армении, отмечая, что без этого никакого договора не будет. Это означает, что даже исключение вопроса коммуникаций не может привести к подписанию договора. "Армения надеется, что если она себя еще более конструктивно поведет, это понравится ведущим державам и они, в частности, США, надавят на Азербайджан", - считает он.

Тот мирный договор, который планируется подписывать, станет только условием для дальнейших переговоров и мало что будет значить сам по себе, уверен политолог.

"А как будут стороны вести переговоры в дальнейшем, можно судить по выполнению условий трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, когда Баку и Москва трактовали все по-своему", - отметил Саргсян.

Из заявлений Баку следует, что мирный договор в ближайшее время не может быть подписан, считает политолог Андриас Гукасян. Были озвучены три условия: изменение Конституции Армении, обращение в ОБСЕ с просьбой ликвидировать Минскую группу и отозвать иски против Азербайджана из международных судов, но они невыполнимы.

Из заявления, сделанного МИД Армении, следует, что вопрос экстерриториальной связи Азербайджана с Нахиджеваном через территорию Армении в принципе не может быть предметом переговоров и обсуждаться.Армения и Азербайджан остаются в составе Минской группы и не могут заключить мирный договор без согласия МГ, именно об этом говорится в требованиях Баку к Еревану о ликвидации МГ ОБСЕ. Пока МГ существует, мирный договор должен включать в себя и положения относительно Нагорного Карабаха, с чем Азербайджан не согласен, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Андриас Гукасян.

Политолог также напомнил, что вопрос Нагорного Карабаха никто не может исключить из повестки, о чем заявлял специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. "Без Нагорного Карабаха в рамках ОБСЕ никакой договор Минской группой и, соответственно, ОБСЕ, имеющей мандат от Совбеза ООН на урегулирование конфликта, утвержден не будет. А на ввод международных миротворческих сил в Арцах, на передачу Арцаха под международный контроль для создания условий возвращения беженцев и проведения референдума для определения статуса Нагорного Карабаха, Азербайджан не согласен. Это традиционная позиция Азербайджана, заявления о том, что военным путем ему удалось снять вопрос Арцаха с повестки, - спекуляции. Из всех заявлений становится ясным, что ему это не удалось", - полагает Гукасян.

Раньше заявления по вопросу урегулирования конфликта делали председатель и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Сейчас мандат сопредседателей сохраняется, но Россия потеряла право голоса в ОБСЕ, поэтому, по его словам, совместных заявлений быть не может, вместо этого есть заявления отдельных государств. Согласно Уставу ООН, стороны конфликта вправе выбирать формат переговоров, и в любое время они могут выбрать новый формат, на что и ссылается Азербайджан, когда требует от Армении обратиться в ОБСЕ с просьбой ликвидировать Минскую группу. Но в ОБСЕ, куда входят 57 государств, все решения принимаются консенсусом. Если два государства обратятся с такой просьбой к остальным, а два из 57 государств - Россия и Беларусь - сейчас не имеют права голоса ввиду нарушений Хельсинкского акта, то остальные 53 государства должны дать свое согласие на это.

"Я не думаю, что по этому вопросу Азербайджану удастся достичь консенсуса с 53 государствами, среди которых Франция, США, Италия, Германия. Это невозможно, поскольку вопрос касается прав человека. Восемь авторитетных, аккредитованных в ООН международных правозащитных организаций по итогам сборов фактов назвали произошедшее в Арцахе этнической чисткой армян. Они призвали государства ОБСЕ инициировать процесс уголовного преследования руководства Азербайджана по статьям 7 и 8 Международной уголовной конвенции (Преступление, совершенное против человечности) и "Военные преступления)", - отметил Андриас Гукасян.

В такой обстановке Азербайджану будет сложно убедить ОБСЕ, что конфликт решен и надо ликвидировать МГ: в таком случае 53 государства должны согласиться разделить ответственность за этническую чистку, полагает политолог. Гукасян считает, что заявления о включении или исключении тех или иных вопросов в повестку переговоров имеют целью выиграть время в надежде на победу Трампа в США, так как Баку рассчитывает на его поддержку. Чтобы международное право на территории Нагорного Карабаха было восстановлено, необходимо создать международную коалицию и решать вопрос тем же путем, как решался Косовский конфликт в бывшей Югославии.

Исключение пункта о коммуникациях из проекта договора означает, что посредникам и заинтересованным сторонам не удалось решить вопрос суверенитета и армянской юрисдикции на Мегринской дороге и Ильхам Алиев отказывается их признавать, считает политический аналитик Наира Айрумян. Если до подписания договора не будут детально обговорены условия открытия этой дороги, изменение повестки переговоров станет ловушкой для Армении, уверена она.

"Азербайджан в удобный для себя момент захочет пробить коридор, считая, что ничего не нарушает, поскольку мирный договор не включает этот вопрос. Обострившаяся ситуация в Украине и на Ближнем Востоке может сподвигнуть Баку на такие действия", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян.

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