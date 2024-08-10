Аналитики в Баку оценили перспективы снятия вопроса открытия коммуникаций с повестки мирного договора

10 августа 2024, 01:13

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Исключение из проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией вопроса открытия транспортных коммуникаций продвигается западными посредниками и отвечает интересам обеих сторон, считают опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан по взаимному согласию исключили из проекта мирного договора пункт, касающийся разблокировки региональных коммуникаций, обсуждение этого вопроса решено отложить, заявил 8 августа специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян подтвердила эту информацию, заявив, что "эффективное разблокирование коммуникаций остается важной частью видения Армении и продвигаемой ею повестки по обеспечению мира в регионе". Армения стремится достичь мирного договора любой ценой в надежде сдержать амбиции Азербайджана, при этом исключение вопроса коммуникаций из мирной повестки является ловушкой, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Ереване.

В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал открытие Зангезурского коридора условием открытия границы с Арменией. "Люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан (через Армению в Нахичевань) должны проходить без какой-либо проверки… В противном случае Армения навсегда останется тупиком", - заявил Алиев, слова которого привел "Интерфакс". Глава Азербайджана также заявил, что если Зангезурский коридор не будет открыт, то "мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте". Ереван никогда не обязывался открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слова Алиева. Он назвал речь Алиева "серьезнейшим ударом по мирному процессу".

Исключение из проекта мирного договора пункта, касающегося региональных коммуникаций, и в частности, Зангезурского коридора, нужно для того, чтобы ускорить достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, сказал 9 августа корреспонденту "Кавказского узла" редактор информационного агентства Turan Шахин Гаджиев.

По его мнению, эту идею продвигают США вместе с Европейский союзом. "Запад стремится поскорее установить мир в регионе, чтобы помочь Армении выйти из орбиты влияния России. Поэтому вопросы, тормозящие мирный процесс, устраняются из предмета проекта документа", - полагает аналитик.

По его словам, западные посредники предлагают отдельный трек для переговоров по транспортным коммуникациям. Однако, если политического соглашения можно достичь в течение нескольких месяцев или даже недель, то на согласование вопросов, касающихся транспортных коммуникаций, понадобится больше времени с учетом многочисленных технических, логистических, финансовых аспектов проблемы, продолжил Гаджиев.

Отвечая на вопрос, идет ли Азербайджан на уступки в данном вопросе с учетом того, что ранее руководство страны заявляло, что без открытия Зангезурского коридора Баку не откроет границы с Арменией, Гаджиев сказал, что западные посредники предложили Азербайджану приемлемый вариант решения вопроса с транспортными коммуникациями, чтобы Баку отказался от жесткого требования. «В СМИ просочилась информация о том, что Армения и Азербайджан на последней встрече глав МИД в начале июля в Вашингтоне обсуждали возможность передачи контроля над будущими коммуникациями международной частной компании по вопросам безопасности. Эта информация не была опровергнута Баку и Ереваном. В Армении о существовании этой идеи заявили на экспертном уровне. С другой стороны, заявление спецпредставителя президента Азербайджана Эльчина Амирбекова о возможности отделения вопроса транспортных коммуникаций от мирного договора свидетельствует, что Азербайджан это вполне устраивает", - сказал Гаджиев.

Армения и Азербайджан в ходе последней встречи на уровне глав МИД обсуждали возможность передачи контроля над будущими коммуникациями международной частной компании по вопросам безопасности, заявил политолог Сергей Мелконян в ходе научной конференции "Иран как фактор влияния на региональные процессы Южного Кавказа", организованной Русским домом в Ереване. "Она (компания) должна контролировать участки коммуникаций как на территории Армении, так и на территории Нахиджевана и Азербайджана», - сказал эксперт Мелконян, чьи слова цитирует "Спутник-Армения".

По его данным, идея заключается в предоставлении коридора через Зангезур и дорогу через Нахичевань под контролем международной компании. Это снимает взаимные обеспокоенности сторон о безопасности движения транспорта, отметил аналитик.

Азербайджану нет, в общем-то, разницы, кто будет осуществлять контроль за дорогой и безопасности на ней

По его словам, для Армении это особенно важно, поскольку она выступала против передачи контроля над дорогой пограничным войскам ФСБ России, усматривая в этом ограничение своего суверенитета. "Азербайджану же нет, в общем-то, разницы, кто будет осуществлять контроль за дорогой и безопасности на ней. Для Баку главное, чтобы был безопасный и беспрепятственный коридор в Нахичевань. А то, что нахичеванский участок будет под контролем международной компании, для Баку в общем-то никаких проблем не создает. Азербайджан изначально предлагал армянской стороне безопасное использование этой дороги для перевозок в Иран и Россию. На азербайджанском и армянском участках железной дороги будут действовать зеркальные режимы", - сказал Гаджиев.

Предполагаемая международная компания, по мнению эксперта, будет создаваться в виде консорциума организаций из разных стран запада. Гаджиев полагает, что это будет не политическая организация, а структура, регулирующая перевозки и обеспечивающая их безопасность. Он счел необоснованными опасения армянских экспертов о том, что отделение вопроса транспортных коммуникаций от мирного договора позволит Баку "в удобный для себя момент" пробить коридор в Нахичевань, поскольку в соглашении о прекращении конфликта эта тема будет отсутствовать. "Эти рассуждения не серьезны. Мирный договор будет накладывать обязательства на стороны больше не применять силу для решения спорных вопросов", - сказал эксперт.

Да и международные центры, силы, в частности, Запад воспротивятся "силовому открытию коридора", давая понять, что это станет красной линией для Баку, за которой последуют санкции против Азербайджана, добавил Гаджиев.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также считает отделение вопроса транспортных коммуникаций от мирного договора идеей Запада, и в большой степени США".

"В нынешнем неспокойном мире, где полыхает множество конфликтов и есть потенциалы для появления новых горячих конфликтов, Вашингтон стремится принести мир на Южный Кавказ. Кроме того, США преследуют цели помочь Армении выбраться из сферы влияния России и встать на евроатлантический и европейский путь развития. Помимо того, мир между Азербайджаном и Арменией откроет возможности для реализации новой вариации транспортного коридора Восток-Запад, что усилит транспортные и экономические связи между Европой и Южным Кавказом и Центральной Азией. США спешат с заключением мирного договора между Азербайджаном и Арменией также из внутриполитических соображений. Прекращение застарелого конфликта до президентских выборов в Америки, безусловно, будет записано в актив демократической администрации", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан может и подождать немного с открытием коридора через Зангезур

По его мнению, Азербайджан ничего не теряет от отделения вопроса транспортных коммуникаций от мирного договора. "Для Баку это больше не политический инструмент после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Азербайджан может и подождать немного с открытием коридора через Зангезур. Зато сейчас Баку получает сильных международных покровителей этого проекта, реализация которого повышает значимость Азербайджана как важного звена Срединного коридора между Китаем и Западной Европой. Не меньше заинтересованы в этом и в Армении, которая рвется выйти из региональной изоляции. Ереван до сих беспокоила передача коридора, согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, пограничным войскам ФСБ России. Однако подписание нового мирного договора между Азербайджаном и Арменией аннулирует трехстороннее заявление", - сказал Джуварлы.

Он также не согласен с точкой зрения армянских экспертов о том, что Баку в случае отделения вопроса о транспортных коммуникациях от мирного договора впоследствии может вторгнуться в Зангезур. "Мирное соглашение на то и подписывают, что устранить причины для конфликта и вражды. Мирный договор накладывает на стороны международные обязательства. Сторона, нарушившая их, может столкнуться с серьезным давлением со стороны держав, выступивших посредниками и неформальными гарантами", - сказал аналитик.

Эксперт Центра экстремальной журналистики Тофиг Дадашев считает, что вычленение вопроса о транспортных коммуникациях из политического соглашения не таит угроз для Азербайджана.

Азербайджан в принципе уже начал реализацию альтернативной ветки Зангезурского коридора через Иран

"Для Азербайджана сейчас достижение политического соглашения имеет первостепенное значение. Это положит конец конфликту и предопределит нелегитимность возможных реваншистских устремлений Армении. С другой стороны, Армения в большой степени заинтересована в открытии коммуникаций, потому что находится в глубоком региональном тупике. Азербайджан в принципе уже начал реализацию альтернативной ветки Зангезурского коридора через Иран. Поэтому вряд ли Армения станет медлить с открытием коммуникаций. Тем более что правительство Пашиняна стремится как можно быстрее выйти из-под зависимости России. Договоренности по транспортным коммуникациям откроют для Армении новые каналы финансовой помощи Запада, который видит в Зангезурском перешейке новый маршрут - Срединный коридор между Азией и Европой", - сказал Дадашев корреспонденту "Кавказского узла".

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