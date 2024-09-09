МИД Армении. Фото: Tobias1984 https://ru.wikipedia.org

09 сентября 2024, 14:02

Ереван направил Баку готовый проект мирного договора

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Азербайджану передан полностью согласованный текст проекта договора о мире, заявил глава МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан исключили из проекта мирного договора пункт о разблокировке региональных коммуникаций, обсуждение этого вопроса решено отложить, заявил 8 августа спецпредставитель президента Азербайджана. МИД Армении подтвердил эту информацию.

Армения стремится достичь мирного договора любой ценой в надежде сдержать амбиции Азербайджана, указали политологи в Ереване. Исключение из проекта мирного договора вопроса открытия транспортных коммуникаций продвигается западными посредниками и отвечает интересам обеих сторон, считают бакинские аналитики.

Азербайджану передан проект мирного договора, который содержит полностью согласованный текст, заявил сегодня глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Есть реальная возможность в сжатые сроки подписать мирный договор", - сказал он. Мирзоян отметил, что подход Армении к вопросу коммуникаций также не изменился, и Ереван ждет реакции Баку, сообщает News.am.

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Примечание:

"Политологи усомнились в скорой нормализации армяно-турецких отношений", "Политологи в Баку связали перспективы делимитации границы с мирным договором", "Политологи оценили подоплеку отказа Баку и Еревана от встречи в Лондоне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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