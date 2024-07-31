31 июля 2024, 18:01

Россия официально передала Армении охрану границы в аэропорту Еревана

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Представители погранслужбы ФСБ России передали армянской стороне функции по охране государственной границы на КПП в международном аэропорту Звартноц.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 12 марта, что армянские пограничники заступят на службу в аэропорту Звартноц с 1 августа. Ереван и Москва согласовали вывод российских пограничников, дислоцированных в Араратской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Сюникской и Тавушской областях, а также в аэропорту Звартноц, сообщили 9 мая власти Армении.

Заявления Армении о находящихся в аэропорту Звартноц российских пограничниках и прекращение их работы не будут способствовать безопасности республики, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана. Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет", - привело сегодня ее слова ТАСС. Дипломат отметила, что соответствующее уведомление армянской стороной "было направлено по ведомственной линии". "По дипломатическим каналам мы ничего не получали", - подчеркнула Захарова.

Официальная церемония по случаю окончания службы российских пограничников в аэропорту Звартноц в Ереване состоялась сегодня сообщило агентство "Новости Армении".

Протокол о передаче функций по охране госграницы Армении подписали командующий Погранвойсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян и начальник Погрануправления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий.

Временный поверенный в делах РФ в Армении Максим Селезнев напомнил, что на данном КПП в течение 60 лет несли вахту сначала советские, а затем - российские и армянские пограничники . "Ваша не всегда заметная, но очень нужная работа вносила и продолжает вносить значительный вклад в обеспечение безопасности как Армении, так и России. Можно с уверенностью сказать, что граница благодаря вам на замке", — привело его слова агентство.

Российские пограничники не будут представлены в аэропорту с 1 августа, проинформировало агентство News.Am.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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Примечание:

"Силовики в Армении задержали школьную учительницу по запросу России", "Полиция Армении освободила задержанного российского военного", "Пашинян объявил о выводе российских пограничников из Тавушской области".

Автор: "Кавказский узел"

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