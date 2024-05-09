Власти Армении заявили о закрытии российских пограничных пунктов

09 мая 2024, 12:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ереван и Москва согласовали вывод российских пограничников, дислоцированных в Араратской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Сюникской и Тавушской областях, а также в аэропорту Звартноц, сообщили власти Армении.

Как информировал "Кавказский узел", 20 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о выводе российских пограничников из Тавушской области. 23 апреля часть российских миротворцев была выведена из Нагорного Карабаха в Армению, а 26 апреля в Карабахе прекратил работу российско-турецкий мониторинговый центр.

Российские пограничные и военные пункты в Араратской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Сюникской и Тавушской областях прекратят свою деятельность. Такая договоренность достигнута на высшем уровне, сообщил глава правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, передал сегодня Aysor.am.

По словам Конджоряна, также на высшем уровне утверждено решение о прекращении деятельности российских пограничников в ереванском аэропорту Звартноц.

Армения является единственной страной, в которой находятся российские пограничники, помимо России. В республике погрануправление ФСБ совместно с армянскими пограничниками, охраняет границы с Турцией и Ираном. Российские пограничники размещены в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также в ереванском аэропорту Звартноц. Это предусмотрено договором от 30 сентября 1992 года, отметило РИА "Новости".

Напомним, 12 марта Никол Пашинян заявил, что российские пограничники прекратят работу в аэропорту Звартноц до 1 августа. Он добавил, что российскую сторону в официальном письме об этом проинформировали и назвали крайний срок.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.