Слова Путина об отношениях Еревана и ОДКБ вызвали критику в Армении

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Заявление Путина, связавшего заморозку участия Армении в ОДКБ с карабахским конфликтом, вызвало возмущение у армянских аналитиков. Они призвали власти страны озвучить конкретные планы относительно членства в ОДКБ.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале объявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если ОДКБ не выполнит обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, пояснил он. 19 июня стало известно, что глава МИД Армении отказался участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

12 июня Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, но не назвал конкретные сроки. Заявление Никола Пашиняна похоже на политические манипуляции, а не на реальные планы, поскольку в этом направлении нет практических шагов, и отношения Армении с Западом выход из ОДКБ не улучшит, отметили ереванские политологи.

Путин заявил, что карабахский конфликт не имел отношения к Армении

Ситуация с отношениями Армении и ОДКБ "скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении", заявил 28 ноября Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста по итогам саммита ОДКБ.

В отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии

"И конечно, всё это связано с последствиями кризиса в Карабахе. Но хочу подчеркнуть, что ОДКБ здесь ни при чём. Понимаете? Я много раз уже об этом говорил. Всё, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии", - приводятся слова Путина в стенограмме на сайте Кремля.

ОДКБ "призвано защитить страны-члены от внешней агрессии", а "события, связанные с Карабахом", имеют свою специфику, пояснил Путин. "Ведь Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр государственный. Значит, всё, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения к Армении прямого отношения не имеет. И поэтому претендовать на то, что ОДКБ должно было воевать на территории этого анклава, несколько странновато. Ну не так ли? Правда? Ну конечно", - сказал он.

Путин отметил, что Армения не заявила о выходе из ОДКБ. "Во всяком случае пока. Она заявила, что берёт паузу, но при этом она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней нашей встречи, сегодняшней сессии переговоров, и обращает наше внимание именно на это. Если это так, значит, существует возможность, что Армения вернётся к полноформатной работе в рамках этого объединения", - заявил он.

13 ноября глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве встречу с послами и представителями государств-членов ОДКБ, и на ней присутствовал посол Армении в России Гурген Арсенян, назначенный на эту должность в августе. Участие армянского посла во встрече подчеркнуло стремление Еревана сохранить отношения с Москвой, а угрозы Армении покинуть ОДКБ рассчитаны на западную аудиторию, указали армянские аналитики.

Заявление Путина вызвало критику и вопросы к властям Армении

Эксперт по международным отношениям и безопасности Соси Татикян призвала власти Армении дать "четкий и однозначный ответ" на заявление Путина. "Армения никогда не ожидала от ОДКБ вмешательства в конфликт вокруг Нагорного Карабаха, так как изначально это не входило в мандат ОДКБ. Армения справедливо ожидала от ОДКБ выполнения договорных союзнических обязательств, осуждения нарушения Азербайджаном территориальной целостности суверенной территории Армении в 2021-2022 годах, военных атак […] а также продолжающихся попыток с применением силы или угрозой её применения навязать односторонние уступки в дипломатических переговорах", - написала на своей странице в Facebook* Соси Татикян, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По мнению Татикян, отсутствие "четкого и однозначного заявления" со стороны Армении может иметь необратимые последствия для её территориальной целостности, безопасности и жизнеспособности. Также она отметила, что властям Армении необходимо официально объявить о выходе из ОДКБ.

Армения никогда не претендовала на то, чтобы ОДКБ помогала ей в случае агрессии на территории Нагорного Карабаха

С критикой заявления Путина выступил и эксперт Ереванского пресс-клуба Акоп Карапетян. Он назвал "демагогическим приемом подмены тезиса, когда меняют аргумент и на основе измененного аргумента делается вывод". "Владимир Путин говорит, что в обязанности ОДКБ входит защита международно признанной территории Армении, а Карабах в неё не входит, следовательно, Армения не может упрекать ОДКБ за отсутствие помощи. Между тем, Армения никогда не претендовала на то, чтобы ОДКБ помогала ей в случае агрессии на территории Нагорного Карабаха", - написал на своей странице в Facebook* Карапетян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Армения заморозила сотрудничество с ОДКБ из-за того, что эта организация не только не вмешалась во время "агрессии против международно признанной территории Армении", но и отказалась признать сам факт агрессии. 'Это то, что Путин прекрасно знает, но искажает реальность в свою пользу", - написал Акоп Карапетян.

Он также призвал власти Армении "официально подтвердить либо опровергнуть" информацию Путина о том, что Ереван поддерживает все документы, принятые на встречах ОДКБ.

Если Армения не имеет никакой юридической связи с войной в Нагорном Карабахе, как заявил Путин, то получается, что и последствия этой войны в свою очередь не имеют никакой связи с Арменией, высказал мнение экс-депутат парламента Нагорного Карабаха Ваграм Атанесян., публикацию которого в Facebook* перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры.

Также с 2025 года в Армении будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Карабахские беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

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